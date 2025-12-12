Τζορτζ Κλούνεϊ: Ο καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ δεν θα φιλάει πια κορίτσια στην οθόνη

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι οι μέρες που θεωρούνταν ο απόλυτος γόης του Χόλιγουντ έχουν πλέον περάσει και έπειτα από συζητήσεις με τη σύζυγό του Αμάλ, δεν πρόκειται πια να «φιλάει κορίτσια» στη μεγάλη οθόνη.

Ο 64χρονος σταρ ο οποίος έχει φιλήσει πρωταγωνίστριες όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς σε ρομαντικές κομεντί ισχυρίζεται ότι η ηλικία του πια δεν του επιτρέπει τέτοιους ρόλους.

Είπε μάλιστα στη Dailymail πώς σκοπεύει να διαχειριστεί αυτή τη μετάβαση ακολουθώντας τα βήματα ενός άλλου θρυλικού ηθοποιού, του Πολ Νιούμαν: «Προσπαθώ να ακολουθήσω την πορεία που χάραξε ο Πολ Νιούμαν: «Εντάξει, δεν φιλάω πια κορίτσια”».

Μιλώντας για τον χρόνο που περνά και κατά πόσο τον αποδέχεται, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφερε: «Όταν έκλεισα τα 60, είχα μια συζήτηση με τη γυναίκα μου. Της είπα: “Κοίτα, μπορώ ακόμα να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά. Παίζω με 25άρηδες”.

Μπορώ ακόμη να τους ανταπεξέρχομαι, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια θα είμαι 85. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες γκρανόλα θα φας — αυτός ο αριθμός είναι πραγματικός».

Όταν σκηνοθέτης έκρινε τον τρόπο που φιλούσε

Ο Τζορτζ είχε αποκαλύψει πως στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε μείνει άφωνος όταν ένας σκηνοθέτης επέκρινε τον πραγματικό του τρόπο να φιλά σε μία σκηνή.

Θυμήθηκε: «Έπρεπε να γυρίσω μια σκηνή φιλιού και ο σκηνοθέτης είπε: “Όχι έτσι”. Κι εγώ απάντησα: «Φίλε, αυτή είναι η κίνησή μου! Έτσι το κάνω στην πραγματική ζωή!”».

«Έκανα παιδιά πολύ αργά και έτσι μπορώ να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί τους»

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Κλούνεϊ μίλησε σπάνια για την οικογενειακή του ζωή και παραδέχτηκε ότι «έκανε παιδιά αργά στη ζωή του ώστε να μπορέσει να περάσει χρόνο μαζί τους». Αναφέρθηκε στις δυσκολίες του να ισορροπήσει κανείς την οικογένεια και την καριέρα, ειδικά όταν ξεκινά στην επαγγελματική του πορεία.

Εξήγησε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, στην αρχή της καριέρας τους, θυσιάζουν χρόνο με την οικογένεια προκειμένου να κερδίσουν τα προς το ζην.

Πρόσθεσε: «Για μένα είναι πιο εύκολο. Έκανα παιδιά πολύ αργά και έτσι μπορώ να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί τους. Αλλά όταν είσαι νέος; Είναι δύσκολο».

Τόνισε επίσης ότι πλέον, όντας μεγαλύτερος, πιο έμπειρος και οικονομικά σταθερός, μπορεί να επιλέγει πιο προσεκτικά τα πρότζεκτ του — κάτι που στην αρχή της καριέρας «δεν έχεις τον έλεγχο» να κάνεις.

Η μετακόμιση στη Γαλλία

Παρά τη λαμπρή του καριέρα, ο Κλούνεϊ αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο ίδιος και η οικογένειά του εγκατέλειψαν το λαμπερό Λος Άντζελες και μετακόμισαν σε μια φάρμα στη Γαλλία. Είπε ότι τα παιδιά του «ζουν μια πολύ καλύτερη ζωή» μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως εξομολογήθηκε στο Esquire: «Ανησυχούσα για το να μεγαλώσω τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, μέσα στην κουλτούρα του Χόλιγουντ. Ένιωθα ότι ποτέ δεν θα είχαν μια δίκαιη ευκαιρία στη ζωή».

Τόνισε ότι η κουλτούρα στη Γαλλία είναι εντελώς διαφορετική από των ΗΠΑ, εξηγώντας ότι εκεί «δεν τους νοιάζει καθόλου η διασημότητα» και πρόσθεσε: «Δεν θέλω τα παιδιά μου να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά άλλων ανθρώπων».