Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη: «Δεν χωράει ο νους μου» - Η απάντηση σε όσους την έκραξαν για το φόρεμα στις Κάννες

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, πόζαρε στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό φόρεμα και κάποιοι χρήστες στο Instagram την... έκραξαν με τη γνωστή influencer να μην κρύβει την ενόχλησή της και να απαντάει μέσα από story στο Instagram.

Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη έκανε screenshot ορισμένα από τα κακόβουλα σχόλια που είχε δεχτεί όπως τα ακόλουθα:

«Πρώτη στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισσισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος», «πιο κιτς πεθαίνεις...», «πιο ξεφτίλα πεθαίνεις», «πιο καρναβάλι πεθαίνεις», «καταρχάς το φόρεμα σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται και το σημαντικότερο ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο. Ακόμα και να έχεις, το προβάλεις εντελώς λανθασμένα».

Το story της Ιωάννας Τούνη | @j.touni - Instagram

Από πλευράς της η Ιωάννα Τούνη σχολίασε:

«Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρία - ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα - δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή!

Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους;

Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται.

Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι.

Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου… Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου.

Ιωάννα Τούνη | @j.touni - Instagram