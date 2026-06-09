Ξέσπασε η Κατερίνα Βρανά για το Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: «Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα»

Η Κατερίνα Βρανά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την ταλαιπωρία που πέρασε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων, όπως κατήγγειλε, για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ίδια να μετακινηθεί στο εσωτερικό του αεροδρομίου και να αναγκαστεί να καθίσει στο πάτωμα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο αναπηρικό αμαξίδιο.

Όπως ανέφερε η γνωστή stand-up κωμικός, η πτήση της από το Σίδνεϊ καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση για την Αθήνα και χρειάστηκε να έρθει σε επαφή με τον ταξιδιωτικό πράκτορα στην Αυστραλία για να βγάλει άκρη, ενώ κατέταξε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στα τρία χειρότερα αεροδρόμια όσον αφορά τις υπηρεσίες του σε άτομα με αναπηρία μετά τα αεροδρόμια του Καίρου και του Βερολίνου.

Διαβάστε επίσης - PERSONAS Live: Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να απολαμβάνουμε τις ομιλίες της Κατερίνας Βρανά

Αναλυτικά η Κατερίνα Βρανά έγραψε στην ανάρτησή της:

«Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης. Τραγική εξυπηρέτηση για άτομα με αναπηρία. Η πτήση μου από το Σίδνεϊ είχε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να χάσω την ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη προς την Αθήνα.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας ενημέρωσε κανείς γι’ αυτό. Αναγκαστήκαμε να περιμένουμε χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ το προσωπικό αρνούνταν να μας μιλήσει, να μας εξηγήσει τι συνέβαινε ή να μας προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Αναγκαστήκαμε να περπατήσουμε μέχρι το γραφείο ανταποκρίσεων για να πάρουμε πληροφορίες.

Αλλάξαμε πτήση με βάση πληροφορίες που λάβαμε από τον ταξιδιωτικό μας πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από το γραφείο ανταποκρίσεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Εν τω μεταξύ, στο γραφείο ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καν καρέκλες».

«Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα, γιατί η διαδικασία ήταν ατελείωτη. Στη συνέχεια έπρεπε να περπατήσω μέχρι το γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβω τις κάρτες επιβίβασης και μετά δυσκολεύτηκα πολύ να βρω βοήθεια για να διασχίσω το αεροδρόμιο και να φτάσω στη νέα μου πτήση.

Είμαι εξαντλημένη, έχω μια αφόρητη ημικρανία και είμαι κυριολεκτικά ένα βήμα πριν είτε ξεσπάσω σε όλους είτε βάλω τα κλάματα ή και τα δύο.

Αγαπητά αεροδρόμια, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ εκπαιδεύστε το προσωπικό σας ώστε να μιλάει αγγλικά ή άλλες γλώσσες αρκετά καλά για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Μπαίνει πλέον στη μακρά λίστα αεροδρομίων με το Βερολίνο και το Κάιρο να παραμένουν τα δύο χειρότερα που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία», πρόσθεσε η Κατερίνα Βρανά.