Ξέσπασε η Νένα Χρονοπούλου: «Δεν έχω ζητήσει ποτέ από κανέναν χρήματα για τις θεραπείες του γιου μου»

Η Νένα Χρονοπούλου, με αφορμή τον έναν χρόνο από το λίφτινγκ που έκανε, δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στο προφίλ της στο Facebook και δεχτηκε σχόλια από άτομα που την κατηγόρησαν ότι ζητά χρήματα για τις θεραπείες του γιου της, αλλά εκείνη τα διαθέτει για αισθητικές επεμβάσεις.

Όπως ήταν φυσικό, η γνωστή ηθοποιός ξέσπασε και ξεκαθάρισε μέσα από βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της πως από τον προσωπικό της λογαριασμό δεν έχει ζητήσει ποτέ χρήματα για τον γιο της, Χρήστο.

«Με ξεπερνά που η καθεμία αντι να κοιτάει τη δική της καμπούρα, βγαίνει και κατηγορεί όλες. Αυτό όμως ότι ζητάμε χρήματα γιατί δεν βγαίνουν οι θεραπείες και τι τα κάνουμε και εμείς κάνουμε λίφτινγκ... Ακούστε να σας πω...

Στο προσωπικό μου προφίλ δεν έχω ζητήσει από κανέναν ποτέ χρήματα. Ποτέ. Ούτε για τις θεραπείες του παιδιού μου, ούτε για οτιδήποτε κάνει το παιδί μου.

Σταματήστε να κατηγορείτε δεξία και αριστερά γιατί υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό, μη σου τύχει», είπε αρχικά η Νένα Χρονοπούλου.

«Τα παιδιά μας ναι μεν έχουν αναπηρίες, αλλά δεν σταματάνε να είναι παιδιά μας. Εμένα ο Χρήστος μου είναι ο γιος μου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Και αγαπώ την αναπηρία του και συμβιβάστηκα μαζί της και έγινα φίλη μαζί της.

Και όπως θα ζούσα αν είχα ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ζω με τον Χρήστο μου.

Βεβαίως και έχω αλλάξει κάποιες συνήθειες, βγαίνω σπάνια, έπρεπε να εκπαιδευτεί το παιδί μου για να μπορεί να με ακολουθεί όταν βγαίνω, αλλά η ζωή δεν σταματάει», είπε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός για τον γιο της, Χρήστο

«Μάθε να κρίνεις τον άλλο αφού έχεις κάνει τη δική σου αυτοκριτική. Εσείς που λέτε ότι σας ζητάμε χρήματα, δεν ζητάμε χρήματα. Ανθρώπους ζητάμε, ανθρώπους που να έχουν ανθρωπιά, που να μπορούν να κάνουν εθελοντισμό.

Γιαίτ σας έχει μπει στο μυαλό ότι ο άνθρωπος που έχει παιδί με αναπηρία ή οποιαδήποτε ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, το μόνο που της λείπει είναι χρήματα; Αν θέλουμε, θα τα βρούμε μην ανησυχείτε.

Άρα, μην σε ανησυχεί. Δεν θέλω, αγάπη μου, να σου πάρω τα χρήματα για να κάνω λίφτινγκ. Καλούς ανθρώπους δίπλα μας θέλουμε και κάποιοι δεν είστε τέτοιοι, οπότε δεν σας θέλουμε.

Φύγετε από τη σελίδα μας, δεν θέλουμε το φαρμάκι σας. Τα παιδιά μας δεν έχουν πάντα ανάγκη χρημάτων, έχουν ανάγκη αγάπης, αποδοχής και καλών ανθρώπων δίπλα μας», κατέληξε η Νένα Χρονοπούλου.