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Ξέσπασε η Σαμπρίνα: «Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαλ@@@ες σας και να μην θέλετε απάντηση»

Την ενόχλησή της έδειξε η Σαμπρίνα με όσους κάνουν αναρτήσεις στα social media δημόσια, αλλά κλείνουν τα σχόλια. τι είπε η γνωστή τραγουδίστρια σε βίντεο στο Instagram.

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Σαμπρίνα
Σαμπρίνα | Open
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Η Σαμπρίνα δεν έκρυψε την ενόχλησή της με όσους κάνουν αναρτήσεις στα social media δημόσια μεν, με κλειστά σχόλια ή μόνο για φίλους δε με την γνωστή τραγουδίστρια να λέει πως δεν γίνεται να μην μπορεί κανείς να τους απαντήσει.

«Δεν έχω πιο εκνευριστικό από το να κάνουν κάποιοι δημόσια ανάρτηση και τα σχόλια να είναι κλειστά ή μόνο για φίλους.

Αν θέλετε να τα λέτε με τους φίλους σας και να αυτοθαυμάζεστε και να λέτε ότι είμαστε καταπληκτικοί - που μπορεί και οι φίλοι σας να μην συμφωνούν, το πιθανότερο - κάντε μια ανάρτηση μόνο για φίλους να σχολιάζετε και να αυτοθαυμάζεστε.

Όταν κάνουμε δημόσια ανάρτηση τα σχόλια, πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχόλια, δημόσια, για όλους. 

Δεν γίνεται να διαβάζουμε τις μαλ@@@ες σας και να μην θέλετε κανείς να σας απαντήσει», είπε αρχικά σε έντονο ύφος η Σαμπρίνα.

«Φαντάζομαι ότι είστε πολύ δημοκρατικοί στη ζωή σας ε; Έχετε τη δημοκρατία πολύ μέσα σας, να την αισθάνεστε, τη βιώνετε και να την εφαρμόζετε παντού».

«Όπου βλέπω τέτοιες αναρτήσεις τα συγκεκριμένα άτομα, όποια και αν είναι, νομίζω ότι... Καταλάβατε τι νομίζω...», κατέληξε η Σαμπρίνα στο βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram.

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