Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος: «Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν - Αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι»

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος σήμερα (12/11) στο Buongiorno με αφορμή την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να φύγει από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης μέσω παράπλευρου δρόμου προκειμένου να αποφύγει το μπλόκο των αγροτών.

Ο παρουσιαστής σχολίασε τη στάση του πρωθυπουργού και την ίδια στιγμή αναφέρθηκε στην ακρίβεια που υπάρχει στη χώρα, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ίδιος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ζει στο σκοτάδι επειδή χρωστάει το ρεύμα.

«Δεν είναι ότι πείραξε τους αγρότες. Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε που έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Με ράβδους χρυσού θα συναλλασσόμαστε.

Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος; Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, χρωστάω το ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έχω πρόβλημα, έγινε ένα μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον.

Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα.

Να αλλάξουνε, να αλλάξει και να αλλάξει πρώτα από όλα η αντιπολίτευση για να αλλάξει και η κυβέρνηση», συμπλήρωσε φανερά φορτισμένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος.