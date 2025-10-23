Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προχώρησε χθες Τετάρτη (22/10) σε μια δημόσια καταγγελία μέσα από το προφίλ του στο Instagram με αφορμή μια εικόνα που αντίκρυσε κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρέπεμπε σε «χωματερή», όπως είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

«Χαίρετε, χαίρετε. Ολυμπιακό Στάδιο. Είπα σήμερα να ξεκινήσω λίγο περπάτημα, λίγο βάδην σιγά-σιγά. Να το Ολυμπιακό στάδιο, να εδώ η λεωφόρος Κύμης.

Και έτσι όπως περπατάω, λέω ορίστε. Έλα ρε Ελλαδάρα. Έλα ρε Ελλάδα! Έλα με τα έπιπλά σου. Δηλαδή αν σε αυτό το σημείο εδώ αυτό είναι χωματερή, που απέναντι είναι αυτό το κόσμημα που γίνονται συναυλίες και φαίνεται ότι έχουν πολύ καιρό εδώ και δεν τα μαζεύουν…», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Τι ψάχνουμε να βρούμε; Δες εδώ, να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι! Στην Αθήνα του 2025.

Ούτε ξέρω που ανήκει, ούτε σε ποιον δήμο, ούτε ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά ένας δεν περνά κάθε μέρα από εδώ και να πει: "Τι γίνεται, ρε παιδιά; Να πάμε να τα μαζέψουμε". Καληνύχτα και καλή βραδιά», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.