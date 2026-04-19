Your Face Sounds Familiar: «Μου ξυπνάνε μνήμες 35 χρόνων» - Όλα όσα είπε ο Σάκης Ρουβάς κατά την έναρξη

Το Your Face Sounds Familiar, το πολυαγαπημένο τηλεοπτικό σόου του Ant1 έκανε πρεμιέρα σήμερα (19/4) και ο Σάκης Ρουβάς είναι στο τιμόνι της παρουσίασης.

Κατά την έναρξη της εκπομπής είπε on air: «Καλωσήρθατε στο πιο εντυπωσιακό σόου του πλανήτη. Εδώ που οι Έλληνες και οι διεθνείς σταρ μοιράζονται αυτήν εδώ τη σκηνή. Κυρίες και κύριοι, καλωσήρθατε στο YFSF.

Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που είμαι μέρος αυτού του σόου γιατί οι 10 καλλιτέχνες μας είναι εδώ για να μας εντυπωσιάσουν, να μας συγκινήσουν και να μας ταξιδέψφουν με το μοναδικό τους ταλέντο.

Κάθε Κυριακή θα δίνουν τη δική τους παράσταση και θα ‘μαι εδώ για να μοιράζομαι μαζί τους την αγωνία, την προσπάθεια, την χαρά, την ένταση, την ενέργεια και το πάθος τους. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι εδώ στον ΑΝΤ1 γιατί μου ξυπνάει μνήμες από τα πρώτα μου βήματα, πριν από 35 χρόνια.

Οπότε για ένα είμαι σίγουρος. Θα περάσουμε τις Κυριακές μας παρέα καταπληκτικά», είπε ο Σάκης Ρουβάς, λίγο πριν υποδεχθεί την κριτική επιτροπή.