Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying από επιχειρηματίες και καλλιτέχνες λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς μίλησε στην εκπομπή «Prime Time» του ΣΚΑΪ για το bullying που είχε δεχτεί λόγω της καταγωγής του από επιχειρηματίες, αλλά και από άλλους τραγουδιστές.

«Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές. Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying από διάφορους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής.

Τα προσπερνούσα όμως, δεν τους έδινα σημασία. Έλεγα… δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Ήταν δραματικές οι καταστάσεις τότε. Τα πιάτα δεν ήταν καλό "σπορ", δεν μου άρεσε. Είχα χτυπήσει πάρα πολλές φορές με πιάτα.

Εκείνη η σκόνη και η βρωμιά που έβγαζαν. Σχολάγαμε το πρωί και τα ρουθούνια μας ήταν άσπρα», ανέφερε ο Ζαφείρης Μελάς.