Ζανέτ Καπούγια: «Μου είπε να πάμε σε ξενοδοχείο» - Τι δήλωσε για τη συνεργασία της με τον Χούλιο Ιγκλέσιας

Η Ζανέτ Καπούγια μίλησε σήμερα (14/1) μεταξύ άλλων για την άγνωστη στο ευρύ κοινό συνεργασία της με τον Χούλιο Ιγκλέσιας, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση.

Με φόντο τις πρόσφατες σοκαριστικές καταγγελίες, η τραγουδίστρια δήλωσε, μιώντας στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ: «Προχθές που είδα την εκπομπή και άκουσα για τις καταγγελίες, δεν μου έκανε εντύπωση. Γιατί όταν ήρθε εδώ, που δεν είχε πολλή απήχηση στο κοινό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο για να κάνουμε πρόβα».

«Επειδή από 8 χρονών είμαι σ’ αυτή τη δουλειά… δεν χρειάστηκε ποτέ να πάω σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνω πρόβα. «Όχι, αρνούμαι, θα κάνουμε πρόβα στο στούντιο», του είπα…».

Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία, αυτό που λέμε… εξουσία σε λάθος χέρια», δήλωσε.

Τέλος, κατέληξε στην εξής παρατήρηση: «Όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης, νομίζω πως πρέπει να είναι ένας άνθρωπος καθαρός αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν θύμωσα όμως τότε, ούτε και αυτός, γιατί ήμουν συνηθισμένη στο να αρνούμαι», εξήγησε.