Ζενεβιέβ: «Άλλαξε η σχέση μου με τη Βίκυ Καγιά λόγω GNTM - Όταν χωρίζω... χωρίζω»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με την κομβική παρουσία στο First Dates και στην επιστροφή του GNTM, μίλησε στο zappit.gr για τις σχέσεις της με την Βίκυ Καγιά, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου αλλά και για τα ίδια τα δύο τηλεοπτικά projects στα οποία συμμετέχει.

Η Ζενεβιέβ αναφέρθηκε και στο τέλος της φιλίας της με την Βίκυ Καγιά λέγοντας ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους και πως «όταν χωρίζω, χωρίζω».



«Το First Dates το βλέπω, το αγγλικό είναι η αγαπημένη μου εκπομπή. Οπότε όταν μου το πρότειναν, είπα ναι χωρίς να κάνω ερώτηση πού με θέλανε. Δηλαδή θα μπορούσαν να μου ‘χανε πει θέλεις να είσαι στο μπαρ; Θα τους έλεγα ναι, δεν με ενδιέφερε. Ήθελα απλώς να συμμετέχω σ’ αυτή την εκπομπή.

Στο First Dates νομίζω ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου ότι τα ραντεβού είναι αληθινά και το ξέρει ότι είναι κανονικοί άνθρωποι. Φαίνεται.»

Μιλώντας για το φετινό GNTM, το χαρακτήρισε «διαφορετικό».

«Καταρχήν έχεις τρεις κριτές που είναι οι τρεις άνθρωποι που θα αγοράζαν την εικόνα. Που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σαν Creative Director και έξω δεν κάνω ποτέ επιλογές μοντέλων. Προτείνω. Γίνεται ένα casting. Ο πελάτης πάντα θα επιλέξει το μοντέλο. Ο πελάτης είναι αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Ο Λάκης, ο Έντι, ο Άγγελος.

Και μετά έχεις την Ηλιάνα Παπαγεωργίου που πραγματικά δεν υπάρχει πόσο σωστά εξηγεί στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν σαν επαγγελματίας μοντέλο. Και έχεις και την Creative Director που έχει το στρες γιατί είναι υπεύθυνη για την εικόνα.

Με την Ηλιάνα κάνουμε παρέα και έξω. Δηλαδή έχουμε μια, πιο στενή επαφή. Και με τον Άγγελο. Τον Λάκη και τον Έντουαρντ τώρα τους έχω βάλει στη ζωή μου. Εντάξει, ο Λάκης είναι βασιλιάς για μένα, τον έχω ερωτευτεί πραγματικά, περίμενα πώς και πώς να μπω στο καμαρίνι για να τον ακούσω να μου μιλάει και να μου λέει τις ιστορίες. Είναι εξαιρετικά δοτικός άνθρωπος. Ε, απλά αυτό που δεν καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι όσο καιρό γυρίζουμε, δενόμαστε πιο πολύ. Γιατί είμαστε 16 ώρες μαζί. Σχεδόν καθημερινά. Μόλις τελειώνουν τα γυρίσματα, επιστρέφουμε στην κανονική μας τη ζωή. Έχω δύο παιδιά, έναν σύζυγο και το First Dates. Αν νομίζεις ότι έχω προσωπική ζωή για να βγαίνω, έχω ελάχιστη. Και έχω και μία παρέα φίλων που είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Δηλαδή όταν θα βρω λίγο χρόνο, θα βγω με τους φίλους μου.

Ζενεβιέβ: «Ακόμα με ρωτάνε για τις κόντρες στο GNTM»

Αλλά νομίζω ότι είναι τελικά το ίδιο παιχνίδι. Απλώς πλέον δεν νιώθω άσχημα να λέω ότι βαριέμαι. Μη με ρωτάτε. Βαριέμαι. Βαριέμαι. Δηλαδή στις αρχές αισθανόμουνα άσχημα και θεωρούσα ότι πρέπει να απαντάω. Τώρα δεν με αφορά καθόλου. Δηλαδή θεωρώ ότι οι κόντρες είναι πολύ φυσιολογικό να δημιουργούνται. Δεν ταιριάζουμε με όλους τους ανθρώπους. Και δεν θα ταιριάξεις και με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή στην καθημερινότητά μου, δεν είναι ότι με όλο τον κόσμο μπορώ να κάνω παρέα. Δεν το θεωρώ ότι είναι προαπαιτούμενο ή ότι κάποιο αφεντικό μου θα με πιέσει να έχω και προσωπική σχέση με κάποιον. Αλλά το ότι «α, δεν τα πήγανε καλά», ε ωραία δεν τα πήγανε καλά και τι τρέχει δηλαδή;

Πραγματικά, σιγά το πράγμα. Πρώτη φορά έχεις δει ανθρώπους να μην τα καταφέρνουνε; Δηλαδή χωρίζουνε ζευγάρια, χωρίζουνε συνεργάτες και ξαφνικά δεν τα πήγανε καλά δύο άνθρωποι… και; Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή εγώ γελάω πάρα πολύ μ’ αυτό. Το ότι συνεχίζω και βρίσκομαι μέσα σε μία ερώτηση. Δεν αφορά κανέναν.

Γιατί θεωρούσα ότι είναι… στη σχέση μου με τους δημοσιογράφους, επειδή το σέβομαι γιατί είναι η δουλειά τους, ότι όταν με ρωτάνε πρέπει να οφείλω να απαντήσω. Ε, μέγα λάθος. Μετά από πέντε χρόνια, τώρα πλέον είμαι «Δεν με κόφτει!» Βαρέθηκα! Μη με ρωτάς! Τι να έκανα; Με ρωτάγανε. Ήτανε λάθος μου. Ήμουνα άπειρη. Δεν ήξερα ότι στην πραγματικότητα είναι σαν να με βάζω μέσα στην παρένθεση. Ήτανε λάθος μου.

Άλλαξε η σχέση σου με κάποιους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, εξαιτίας της συνεργασίας στο GNTM;

Ναι. Όχι με όλους, με έναν άνθρωπο. Με τη Βίκυ.

Σε στενοχώρησε αυτό σε προσωπικό επίπεδο; Γιατί με τη Βίκυ είχατε διάφορες συνεργασίες, ήσασταν φίλοι, νομίζω σε είχε προτείνει στο GNTM αρχικά τότε…

Όχι, δεν ισχύει αυτό.

Θες να μου το διευκρινίσεις λίγο σε παρακαλώ;

Ο Μάνος Βουράκης με πρότεινε. Ο Μάνος Βουράκης είναι πίσω από το γεγονός ότι εγώ βρίσκομαι στην τηλεόραση. Δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η φημολογία ότι με πρότεινε. Η Βίκυ είχε προτείνει όλη την ελληνική αγορά σε ό,τι αφορά τη μόδα. Είχανε περάσει από casting όλη η ελληνική μόδα.

Μιλάμε τώρα για κάτι που έχει γίνει πριν πέντε χρόνια. Δεν με στεναχωρεί τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καλά.

Να πούμε όμως ότι γενικότερα οι άνθρωποι και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτό τον πλανήτη που έχουμε να διαχειριστούμε. Και ότι καμία σχέση δεν είναι δεδομένη. Και ότι κάποιες σχέσεις μπορεί να χαλάσουνε. Και δεν φταίει ποτέ κανένας. Μπορεί να φταίνε όλοι. Ή η στιγμή, η περίοδος, ή οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουμε τόσο θέμα. Δηλαδή πραγματικά, κάνουμε κάτι, τόσο θέμα.

Ρε παιδιά, πραγματικά δεν έχετε ποτέ χάσει έναν άνθρωπο στην πορεία της ζωής σας; Για τους Χ λόγους που δεν αφορά κανέναν. Γιατί το κάνουμε τόσο… Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.

Νιώθεις άβολα όταν σε ρωτάνε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, για τη δικαστική τους διαμάχη;

Ναι, γιατί έχω κρατήσει μία πάρα πολύ σταθερή σχέση με αυτό το ζητούμενο. Γιατί είναι κάτι τόσο προσωπικό, που αφορά δύο γυναίκες με τις οποίες συνεργαζόμουνα, συνεργάζομαι, τις ξέρω… και το χειρίζεται η δικαιοσύνη δηλαδή, οποιοσδήποτε και να βγει και να πει κάτι τώρα, είναι αστείο. Είναι κάτι που… κάποια στιγμή, το μόνο που εύχομαι σαν άνθρωπος, και για τις δύο αυτές γυναίκες, είναι να λήξει. Αλλά έχω κρατήσει μία εντελώς ξεκάθαρη στάση απέναντι σ’ αυτό, γιατί το θεωρώ ότι είναι κάτι τόσο προσωπικό, που δεν αφορά κανέναν.

Για να ολοκληρώσω αυτή την ευρεία ενότητα του GNTM… Με κάποιους ανθρώπους άλλαξε η σχέση σου τα τελευταία χρόνια. Πιστεύεις ότι μελλοντικά μπορεί να τα ξαναβρείτε;

Είμαι Καρκίνος με ωροσκόπο Παρθένο. Γενικότερα, όταν χωρίζω… χωρίζω. Ή όταν βγάζω κάτι… το βγάζω. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν τους παίρνω πίσω αυτούς τους λόγους. Δεν θεωρώ ότι ο άνθρωπος αλλάζει . Κατάλαβες;

. Κατάλαβες; Άρα θεωρείς ότι έχουν ολοκληρωθεί κάποιες σχέσεις…

Ναι. Οριστικά…Όταν έχω χωρίσει, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο, δεν υπάρχει στη ζωή μου, δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό το κάνω με όλα τα είδη σχέσεων. Αν με κάποιον άνθρωπο δεν ταιριάζω, τελείωσε, πάνε πείτε δεν ταιριάζω. Και δεν το ρίχνω στον άνθρωπο τον άλλον, το παίρνω εγώ. Εγώ δεν κάνω… χωριό. Άρα βγάζω εμένα από την εξίσωση. Δεν θα ξαναμπώ σε αυτή την εξίσωση, δεν θα μπω σε αυτή την πράξη. Γιατί σ’ αυτή την πράξη εγώ δεν πάω καλά. Οπότε τελειώνω εγώ.

Σε όσα έγιναν σε όλη αυτή την περίοδο την τεταμένη του GNTM, θεωρείς ότι θα άλλαζες κάτι στη δική σου αντίδραση;

Όχι, όχι, όχι. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία γυρίσματα, ήμασταν… μια συγκλονιστική παραγωγή. Εγώ μέσα απ’ το GNTM γνώρισα την Green Pixel και το Star. Γνώρισα και κέρδισα τόσους πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου. Κοιτάω πάντα τις νίκες. Γιατί σε μία μάχη, σε κάτι που μπαίνεις μέσα και δίνεις τον εαυτό σου, εγώ παίρνω πάντα τα δώρα. Εγώ κέρδισα μέσα απ’ το GNTM. Λάτρεψα το χώρο της τηλεόρασης. Γνώρισα όλους εσάς. Έκανα λάθη. Δηλαδή το πώς χειρίστηκα τις δηλώσεις που είμαι υπερκινητική και με ΔΕΠΥ, που βγαίνανε και λέγανε «μήπως κατουριόταν η Ζεν την ώρα που της παίρνατε…» και ήμουν εγώ παιδιά, δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μου εκείνη τη στιγμή, που μου κάνετε ερωτήσεις και σκάνε βεγγαλικά στο κεφάλι μου. Δηλαδή, εμένα όλο αυτό το ταξίδι, μου ‘χει δώσει δώρα. Δεν θα άλλαζα τίποτα και κανέναν. Ούτε στιγμή.»