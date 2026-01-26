Ζήνα Κουτσελίνη: «Έχω αφαιρέσει στήθος γιατί ήταν λίγο πιο μπαμπάτσικο - Πρώτα με κοιτούσαν εκεί»

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις αισθητικές επεμβάσεις και συγκεκριμένα στην επέμβαση που έχει κάνει η ίδια προκειμένου να μικρύνει το στήθος της, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο το έκανε.

«Γενικά οι παρεμβάσεις δεν μου αρέσουν. Μου αρέσει, όμως, η περιποίηση. Δεν μου αρέσει να φεύγουν αλλού τα χείλη και τα μάτια», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Star.

«Εγώ έχω πει τι έχω κάνει. Έχω αφαιρέσει στήθος γιατί ήταν λίγο πιο μπαμπάτσικο. Το αφαίρεσα γιατί πρώτα με κοιτούσαν εκεί και μετά στα μάτια. Με ενοχλούσε λιγάκι», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Ζήνα Κουτσελίνη.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της η γνωστή παρουσιάστρια είχε αναφέρει ότι δεν έχει μυστικά ομορφιάς, αλλά κάνει ό,τι της κατέβει, ενώ προσπαθεί να κάνει δίαιτα για να διατηρείται.