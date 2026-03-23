Ζήνα Κουτσελίνη: «Ειλικρινά ο ΑΝΤ1 πληρώνει τον Γιώργο Λιάγκα για να ασχολείται με το δικό μου το Ψαράκι;»

Πρεμιέρα χθες Κυριακή (22/3) για τη βραδινή εκπομπή του Θανάση Πάτρα, «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» στο OPEN με καλεσμένη τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία σχολίασε τις αναφορές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό με αφορμή το viral «Ψαράκι» της.

Διαβάστε επίσης - Ο Αντώνης Σρόιτερ όπως ποτέ ξανά σε διαγωνισμό γκριμάτσας με τη Σοφία του «Μπαμπά, Σ'αγαπώ»

«Θα περίμενες ποτέ ότι θα 'βγαινε παρουσιαστής να πει ότι είναι απαράδεκτο το Ψαράκι; Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην τηλεόραση… Πόλεμος, τα πάντα, είναι το Ψαράκι της Ζήνας για να αποτελεί προϊόν τηλεοπτικής εκπομπής για 20 λεπτά;

Θα περίμενες ποτέ να βγαίνεις έξω, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ και να 'χεις το δεκάλεπτο του Κουσουλού, κάθε μέρα, πως είναι το Ψαράκι της Ζήνας και αν του αρέσει;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Τον ρώτησε κανείς τον Πέτρο κάτι άλλο εκτός από το Ψαράκι της Ζήνας για να απαντήσει; Εσύ είσαι η φιλόξενη εκπομπή και είσαι ο Γιώργος Λιάγκας και κάθε μέρα ασχολείσαι με το Ψαράκι μου; Πραγματικά η τηλεόραση σήμερα είναι το Ψαράκι της Ζήνας, Θανάση;

Τότε να σου φέρω πολλά ψαράκια, να σου τα ρίξω εδώ πάνω να πουλάς κάθε μέρα, Θανάση μου”», συμπλήρωσε η ίδια.

Μετά από ερώτηση του Θανάση Πάτρα για το πώς είναι η σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, η Ζήνα Κουτσελίνη απάντησε:

«Έχουμε ωραιότατη σχέση. Τον πληρώνω, τον ακριβοπληρώνω, άμα είχα καναλάκι θα τον έπαιρνα πρώτη και καλύτερη. Αλλά χρειάζεται ένα μέτρο σ’ αυτό που κάνουμε και ο Γιώργος, δυστυχώς, αγαπητέ μου, έχει πέσει σε παγίδα.

Έχω μπλοφάρει, έχω πει σε άνθρωπο ψέματα και στο λέω για πρώτη φορά, του μετέφεραν ότι θα κάνω πράγματα και εκείνος τα μετέφερε χωρίς να βάλει έναν δημοσιογράφο να με ρωτήσει και μένα τι έκανα».

«Εγώ σου λέω θα κάνω τραγούδι, έχω κάνει βίντεο κλιπ και εσύ πας και το λες στον Λιάγκα και ο Λιάγκας χωρίς να ρωτήσει κανέναν, βγαίνει και λέει... Και μάλιστα κάνει και το χειρότερο. Ξέρεις ποιο είναι, Θανάση μου;

Bγαίνει και λέει "μήπως το βίντεο κλιπ το πλήρωσε και το κανάλι;". Δηλαδή, ειλικρινά, ο ΑΝΤ1 πληρώνει τον Γιώργο Λιάγκα για να ασχολείται με το δικό μου το Ψαράκι;» αναρωτήθηκε στο τέλος η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Η σοβαρόττηα ενός ανθρώπου φαίνεται στο αν θα κάνει ένα χορευτικό το Ψαράκι; Έχεις δει όλους τους παρουσιαστές που βγαίνουν στο TikTok και κάνουν ό,τι κάνουν. Και το χυδαιότερο που είπαν είναι ότι το έκανα για να κάνω νούμερα», κατέληξε η παρουσιάστρια του Star.