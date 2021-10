Lady Gaga: Μιλά για τη φιλία της με τον Τόνι Μπένετ στο τρέιλερ για το άλμπουμ «Love for Sale»

Η Lady Gaga και ο Τόνι Μπένετ για τη μεταξύ του σχέση και την πολύ καλή τους χημεία στο νέο τρέιλερ για το άλμπουμ τους, «Love for Sale» που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου. «Έχει τόσο ταλέντο και από τη στιγμή που είμαστε μαζί κάτι πολύ καλό συμβαίνει μεταξύ μας» λέει ο Μπένετ για τη Lady Gaga. «Γίνεται δημιουργικό αυτό που συμβαίνει» τονίζει.

Η Gaga αναφέρεται στη χαρά που αντλεί από την ηχογράφηση με τον Μπένετ και ότι ελπίζει ότι η τζαζ μουσική δεν θα μείνει ποτέ πίσω. «Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό και είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μπορώ μόνο να ελπίζω και να προσεύχομαι ότι όταν οι άνθρωποι ακούσουν αυτόν τον δίσκο, να γνωρίζουν την αξία αυτού του είδους της φιλίας μεταξύ των γενεών» προσθέτει η Gaga.

Είναι η τελευταία ηχογράφηση του Τόνι Μπένετ. Ο 95χρονος θρύλος της μουσικής και η οικογένειά του ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο ότι διαγνώστηκε με νόσο Αλτσχάιμερ το 2016. Ο Ντάνι Μπένετ, ο οποίος είναι μάνατζερ του πατέρα του για περισσότερα από 40 χρόνια ανέφερε τον περασμένο Αύγουστο στο Variety ότι προέχει η υγεία του τραγουδιστή.

Σημειώνεται ότι ο Μπένετ είναι σταρ από το 1951 με τραγούδια – μεγάλες επιτυχίες, όπως τα I Left My Heart In San Francisco και The Shadow Of Your Smile. Έχει βραβευθεί με 18 Grammy και πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήρθαν την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ του με το ντουέτο του με τη Lady Gaga, Cheek To Cheek, το οποίο κέρδισε Grammy το 2015.