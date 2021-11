Τόνι Μπένετ: Στα 95 του και με Αλτσχάιμερ είναι υποψήφιος για έξι βραβεία Grammy

Την 1η Οκτωβρίου, όταν ο Τόνι Μπένετ και η Lady Gaga κυκλοφόρησαν το album, «Love for Sale», o πρώτος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το γηραιότερο άτομο που κυκλοφορεί νέο δίσκο. Ήταν 95 ετών και 57 ημερών.

Διαβάστε ακόμη: MadWalk 2021: Δούκισσα Νομικού, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννα Τούνη έκλεψαν τις εντυπώσεις

Σήμερα, ο Μπένετ γράφει ξανά ιστορία, καθώς είναι υποψήφιος μαζί με την Gaga για έξι βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ της χρονιάς για το «Love for Sale» και του δίσκου της χρονιάς για το «I Get a Kick Out of You». Με αυτές τις υποψηφιότητες, ο 95χρονος Μπένετ γίνεται ο δεύτερος γηραιότερος υποψήφιος στην ιστορία των Grammy.

Ο κάτοχος του ρεκόρ είναι ο Pinetop Perkins, ο γεννημένος στο Μισισιπή μπλουζ πιανίστας και νικητής του βραβείου Grammy Lifetime Achievement. Το 2011, σε ηλικία 97 ετών, είχε κερδίσει ένα Grammy για το άλμπουμ του «Joined at the Hip».

Αξίζει να σημειώσουμε πως το «Love for Sale», μαζί με τη Lady Gaga, είναι η τελευταία ηχογράφηση του Τόνι Μπένετ.Ο 95χρονος θρύλος της μουσικής και η οικογένειά του ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο ότι διαγνώστηκε με νόσο Αλτσχάιμερ το 2016. Ο Ντάνι Μπένετ, ο οποίος είναι μάνατζερ του πατέρα του για περισσότερα από 40 χρόνια ανέφερε τον περασμένο Αύγουστο στο Variety ότι προέχει η υγεία του τραγουδιστή.

Σημειώνεται ότι ο Μπένετ είναι σταρ από το 1951 με τραγούδια – μεγάλες επιτυχίες, όπως τα I Left My Heart In San Francisco και The Shadow Of Your Smile. Έχει βραβευθεί με 18 Grammy και πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήρθαν την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ του με το ντουέτο του με τη Lady Gaga, Cheek To Cheek, το οποίο κέρδισε Grammy το 2015.

Η Lady Gaga και ο Τόνι Μπένετ διατηρούν εδώ και πολλά χρόνια στενή φιλία. Μάλιστα η τραγουδίστρια στο άκουσμα της είδησης πως η συνεργασία τους βρίσκεται ανάμεσα στις υποψηφιότητες των Grammy, ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, μέσα από το οποίο τον ευχαριστεί και τον θαυμάζει

H φετινή βραδιά των βραβείων Grammy θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022.