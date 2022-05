Αμάντα Γεωργιάδη στο Reader: «Γι' αυτό έγραψα το Die Together - Η ελληνική σημαία είναι το γούρι μου στη Eurovision 2022»

Μετά την εξαιρετική της εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, η Αμάντα Γεωργιάδη είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους τηλεθεατές με την ερμηνεία της στον τελικό της διοργάνωσης. Η νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα στο θεσμό φιλοδοξεί να τερματίσει σε μία θέση της πρώτης δεκάδας με το τραγούδι «Die Together».

Την ενδυματολογική εμφάνιση της Αμάντα έχει επιμεληθεί η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb. Όσον αφορά τη σκηνική της παρουσία, την έχει επιμεληθεί ο γνωστός σε όλους και έμπειρος στον διαγωνισμό της Eurovision, Φωκάς Ευαγγελινός.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Αμάντα Γεωργιάδη από μικρή ασχολήθηκε με τη μουσική, παίζοντας πιάνο και στη συνέχεια, γράφοντας τραγούδια. Στα 18 της μπήκε στην ιατρική σχολή, χωρίς να εγκαταλείπει και την αγάπη της για τη μουσική παίρνοντας μέρος σε πολλά φεστιβάλ της χώρας της. Κάπως έτσι κυκλοφόρησε και το πρώτο της album με τίτλο «First impression» και κατέληξε στο καλλιτεχνικό όνομα Amanda Tenfjord.

Το δεύτερο της album περιλάμβανε το κομμάτι «Then I Fell in Love», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ το 2020 το τραγούδι της με τίτλο «Troubled Water», συμπεριλήφθηκε στην τηλεοπτική σειρά Spinning out του Netflix.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, η Αμάντα συνεχίζει τις σπουδές της στην ιατρική (θα δώσει εξετάσεις για πτυχίο σε λίγες ημέρες), κάνοντας μέχρι πρόσφατα την πρακτική της σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Νορβηγίας για ασθενείς με κορονοϊό.

Η Αμάντα Γεωργιάδη στο Reader.gr

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Pala Olimpico για τον τελικό της φετινής Eurovision, η Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord εξηγεί στο Reader.gr το λόγο που έγραψε το Die Together, τις σκέψεις της πριν τη μεγάλη βραδιά, αλλά και το γούρι της διοργάνωση.

Αρχικά πες μας πώς προέκυψε η συμμετοχή σου στη φετινή Eurovision;

«Προέκυψε τους τελευταίους μήνες του 2021, όταν έμαθα πως η ΕΡΤ είχε κάνει πρόσκληση για συμμετοχές σχετικά με την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην φετινή Eurovision. O συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος είχε επικοινωνήσει με συνεργάτες μου, προτείνοντας να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής της φετινής συμμετοχής, με κάποιο δικό μου τραγούδι. Ή διαδικασία επιλογής ήταν πολύ ανταγωνιστική και συμμετείχαν γνωστοί καλλιτέχνες με όμορφα τραγούδια. Έπαθα σοκ όταν έμαθα ότι η επιτροπή της ΕΡΤ επέλεξε το 'Die Together'. Χάρηκα πάρα πολύ!»

Γιατί επέλεξες το Tenfjord ως «επίθετό» σου στο εξωτερικό κι όχι το Γεωργιάδη;

«Γεννήθηκα στην Ελλάδα, στα Γιάννενα. Όταν ήμουν τριών ετών, η οικογένεια μου αποφάσισε να ζήσουμε στη Νορβηγία, στο χωριό Tennfjord. Αυτό με ενέπνευσε να χρησιμοποιήσω το επίθετο ‘Tenfjord’ με το οποίο εμφανίστηκα στη δισκογραφία».

Πώς ήταν τα πρώτα σου χρόνια στην Ελλάδα και τα πρώτα στη Νορβηγία;

«Τα παιδικά μου χρόνια σε Ελλάδα και Νορβηγία, είχαν πολλή μουσική. Οι γονείς μου με ενέπνευσαν να ακούσω ελληνικά τραγούδια, από συνθέτες όπως ο Μάνος Λοίζος, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Όταν ήμουν πέντε ετών, ξεκίνησα μαθήματα πιάνου. Από τότε η μουσική βρέθηκε στο επίκεντρο της ζωής μου».

Ποιο είναι το αγαπημένο σου ελληνικό μέρος και το αγαπημένο σου ελληνικό φαγητό;

«Το πρώτο μέρος που μου έρχεται πάντα στο μυαλό είναι τα Γιάννενα. Ως προς το φαγητό, όποτε έρχομαι στην Ελλάδα, ένα από τα πιο αγαπημένα μου φαγητά, είναι το σουβλάκι. Μπορώ να τρώω σουβλάκι με γύρο κάθε μέρα!»

Ποιο ελληνικό τραγούδι έχεις ακούσει τις περισσότερες φορές;

«Δεν υπάρχει μόνο ένα! Υπάρχουν πολλά ελληνικά τραγούδια που αγαπώ».

Ξέρουμε ότι παράλληλα σπουδάζεις ιατρική. Πώς συνδυάζεται με τη μουσική; Υπερισχύει κάποιο από τα δύο στα θέλω σου για το μέλλον;

«Θα ήθελα να καταφέρω να συνδυάσω την ιατρική με τη μουσική. Αγαπώ τόσο το να γράφω τραγούδια, όσο και να βοηθώ ανθρώπους ως ιατρός. Ελπίζω να τα καταφέρω».

Πιστεύεις ότι η Eurovision θα κάνει το όνομα σου γνωστό στο ελληνικό κοινό; Θέλεις να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα;

«Θέλω να ακουστεί η μουσική μου στην Ελλάδα. Άλλωστε, είναι η πατρίδα μου».

Έχεις μελετήσει βίντεο με εμφανίσεις άλλων τραγουδιστών στην ιστορία της Eurovision για να εμπνευστείς; Έχεις ζητήσει συμβουλές από κάποιους;

«Με αφορμή την εκπομπή ‘Αμάντα: Στο δρόμο για τη Eurovision’ που μεταδόθηκε πρόσφατα από την ΕΡΤ, μίλησα με την Τάμτα, την Ευρυδίκη, την Ελπίδα, το Σάκη Ρουβά, την Έλενα Παπαρίζου, τη Demy, τη Στεφανία και την Καλομοίρα. Τους αγαπώ όλους και τους ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια που μου είπαν για να με εμψυχώσουν».

Έχεις κάποιο γούρι για τη μεγάλη βραδιά;

«Όταν αγκαλιάζω την ελληνική σημαία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο γούρι!

Τα στοιχήματα σε έχουν στις ψηλές θέσεις της διοργάνωσης. Έχεις αισιοδοξία ότι θα βρεθείς στη δεκάδα του τελικού;

«Προσπαθώ να μη κοιτάζω τα στοιχήματα και τις προβλέψεις. Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στη βραδιά του τελικού και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά!»

Γράφτηκαν πολλά για τους στίχους του τραγουδιού της χώρας μας. Εσύ ποιο θεωρείς ότι είναι το πραγματικό μήνυμα που περνάει το Die Tοgether;

«Έγραψα το Die Together θέλοντας να εκφράσω με συμβολικά λόγια μια πολύ μεγάλη αγάπη, από εκείνες που τα συναισθήματα σου είναι πολύ έντονα και νιώθεις ότι δεν θέλεις με τίποτα να χάσεις το άτομο που αγαπάς».

Έχεις ακούσει κάποια από τα υπόλοιπα φετινά τραγούδια;

«Σε ποια χώρα θα έδινες το 12άρι σου; Το Brividi των Mahmood & Blanco Και το ‘Saudade Saudade’ της MARO είναι δύο τραγούδια που μου αρέσουν αρκετά. Και τα κομμάτια της Τσεχίας, της Σουηδίας, της Κύπρου, επίσης μου αρέσουν».

Ποια θα είναι η τελευταία σου σκέψη πριν ανέβεις στη σκηνή της Eurovision;

«Πρώτα θα πάρω μια βαθιά ανάσα, μετά θα βάλω μέσα στη ψυχή μου όλη την αγάπη των Ελλήνων και θα βγω στη σκηνή να σας κάνω περήφανους!»