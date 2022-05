Τα 10+1 τραγούδια των ελληνικών τελικών της Eurovision που δεν θυμάται κανείς

Για πολλά χρόνια η Eurovision στην Ελλάδα είχε τη δική της ιεροτελεστεία. Δύο μήνες πριν από τον τελικό του Μαΐου, το ελληνικό κοινό έπρεπε να ψηφίσει ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό. Κάποια από αυτά, όπως το «Love is a wonderful thing» της Πέγκυ Ζήνα και το No Madonna του Χρήστου Δάντη τα θυμόμαστε μέχρι και σήμερα, ενώ κάποια άλλα τα πήρε το... κύμα του χρόνου.

Από το The Time is Now, της Βαλάντως Τρύφωνος (νικήτρια του Greek Idol) μέχρι το A chance to love της Χρύσπα, ακολουθούν 10 τραγούδια που θα μπορούσαν να μας εκπροσωπήσουν στον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό του κόσμου, αλλά πλέον τα θυμόμαστε αμυδρά:

1. Κώστας Μαρτάκης - Always and Forever (Eurovision 2008)

2. Μέλισσες - Κινέζος (Eurovision 2010)

3. Τριημητόνιο - Χαμογέλα (Eurovision 2011)

4. Κόκκινα Χαλιά - Come with me (Eurovision 2011)

5. Mark Angelo ft. Josephine: Dancing Night (Eurovision 2014)

6. Θωμαή Απέργη & Legend - Τζαζ και Συρτάκι (Eurovision 2015)

7. Velvet Fire - No Parking (Eurovision 2012)

8. Μάνος Πυροβολάκης & Ελένη Φουρέιρα - Κιβωτός του Νώε

9. C - Real - Crash & Burn (Eurovision 2015)

10. Χρύσπα - A Chance to Love (Eurovision 2008)

11. Βαλάντω Τρύφωνος - The Time is Now (Eurovision 2011)