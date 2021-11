Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Έψαχναν να βρουν φλέβα για 45 λεπτά, αφυδατώθηκα, έκανα εμετό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε πριν από λίγους μήνες να κάνει πραγματικότητα ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα μιας ολόκληρης πολιτείας. Οδηγώντας τους Μπακς στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ έβαλε και πάλι το Μιλγουόκι στην κορυφή των αθλημάτων στις ΗΠΑ, μετά από πέντε δεκαετίες. Όλα όμως έχουν το τίμημά τους και οι συνέπειες αυτή της υπερπροσπάθειας δεν θα σβηστούν ποτέ από το μυαλό του «Greek Freak».

Μιλώντας στο περιοδικό GQ πέρα από την επόμενη πρόκληση της καριέρας του, αλλά και την πίεση που αισθάνεται σηκώνοντας την Ελλάδα στους ώμους του αναφέρθηκε και στα όσα έγιναν τον περασμένο Ιούλιο στη σειρά των τελικών ανάμεσα τους Μιλγουόκι Μπακς και τους Φοίνιξ Σανς που κρίθηκε στο 6ο ματς με την επικράτηση των «Ελαφιών» με 4-2.

«Βρίσκομαι στα ντους, έχω μόνο μία πετσέτα στη μέση μου και αρχίζουν οι κράμπες», είπε ο Αντετοκούνμπο, για τα όσα έγιναν μετά το Game 5, όταν οι Μπακς νίκησαν και πλησίασαν περισσότερο από ποτέ το πρωτάθλημα. Και όπως αποκάλυψε τα χείλη του έγιναν μωβ και τα χέρια του άσπρισαν! «Μπορείς να μου δώσεις έναν σκουπιδοτενεκέ», ζήτησε από ένα μέλος των Μπακς και τότε έκανε εμετό πέντε φορές!

Ο super star των Μπακς και της Εθνικής ομάδας είχε υποστεί αφυδάτωση και χρειάστηκε να του χορηγήσουν ορό. Ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας έκαναν 45 λεπτά για να του βρουν φλέβα. Όταν, στη συνέχεια, επέστρεψε στο ξενοδοχείο, χρειάστηκε και πάλι ορό.

Το ίδιο σκηνικό συνέβη και τρεις ημέρες αργότερα. Μετά από το ιστορικό έκτο παιχνίδι, όπου οι Μπακς με το 105-98 με τους 50 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Και πάλι αφυδάτωση και πάλι ορός.

Και όλα αυτά μετά τον τραυματισμό του στη σειρά των αγώνων με τους Ατλάντα Χοκς όταν το χτύπημα στο γόνατο παραλίγο να τον θέσει νοκ άουτ από τα υπόλοιπα πλέι οφ. «Μέχρι σήμερα αισθάνομαι τον αντίκτυπο, το στρες. Νομίζω ότι θα το νιώθω μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω», εξήγησε σχετικά με εκείνον τον σοβαρό τραυματισμό του.

