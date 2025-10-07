To 2024 αυξήθηκαν κατά 7% τα νοικοκυριά που στερήθηκαν τροφή - Τα δυσοίωνα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία για την επάρκεια τροφής και όπως φάνηκε από το πόρισμα, το 7% των νοικοκυριών στην Ελλάδα αντιμετώπισε πέρυσι μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής.

Μάλιστα, το 1,6% αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, σύμφωνα με τα στοιχεία, βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας τροφής.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια κυμάνθηκαν από 6% έως 8% μεταξύ 2019 και 2023 (με 6,5% το 2023), ενώ για τη σοβαρή ανεπάρκεια την περίοδο 2019-2023 το μέσο ποσοστό ήταν 1,5%, εκτός από το 2020 και το 2023 οπότε ανήλθαν σε 1,6% και 1,4%, αντίστοιχα.

ΕΛΣΤΑΤ: Πότε ένα νοιοκυριό νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα, ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος τού νοικοκυριού δήλωσε πως κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.