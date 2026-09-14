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«Άγνωστος» πρώην παίκτης του ΝΒΑ με 800 εκατ. δολάρια

To επιχειρηματικό ταξίδι του πρώτου Ισραηλινού που έπαιξε μπάσκετ στο ΝΒΑ. Πώς έχει στη φαρέτρα του startups με αθροιστική κεφαλαιοποίηση 60 δισ. δολαρίων.

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Newsroom
Κασπι
EPA/ABIR SULTAN
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Αδιανόητα χρήματα με επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας, όπως οι Cognition και Eon έχει κερδίσει ο πρώην ρολίστας του NBA, Όμρι Κάσπι. Τώρα, η Swish Ventures του πρώτου Ισραηλινού που έπαιξε μπάσκετ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, καθοδηγεί με μεγάλους πόρους μερικές από τις πιο καινοτόμες και ανερχόμενες τεχνολογικές startups.

Ο 38χρονος θυμάται ακόμα την ημερομηνία - 27 Ιανουαρίου 2024 - όταν φιλοξένησε τους συνιδρυτές της Cognition AI, Σκοτ Γου και Στίβεν Χάο στο Σαν Φρανσίσκο για έναν αγώνα με τους πρώην συμπαίκτες του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Εκείνο το βράδυ, ο σούπερσταρ πόιντ γκαρντ, Στεφ Κάρι σημείωσε 46 πόντους σε μια ήττα μετά από διπλή παράταση, αλλά ο Κάσπι γοητεύτηκε από την παράσταση που λάμβανε χώρα στη σουίτα του: την παρουσίαση της startup του Γου για ένα ΑΙ code.

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