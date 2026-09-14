«Άγνωστος» πρώην παίκτης του ΝΒΑ με 800 εκατ. δολάρια

Αδιανόητα χρήματα με επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας, όπως οι Cognition και Eon έχει κερδίσει ο πρώην ρολίστας του NBA, Όμρι Κάσπι. Τώρα, η Swish Ventures του πρώτου Ισραηλινού που έπαιξε μπάσκετ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, καθοδηγεί με μεγάλους πόρους μερικές από τις πιο καινοτόμες και ανερχόμενες τεχνολογικές startups.

Ο 38χρονος θυμάται ακόμα την ημερομηνία - 27 Ιανουαρίου 2024 - όταν φιλοξένησε τους συνιδρυτές της Cognition AI, Σκοτ Γου και Στίβεν Χάο στο Σαν Φρανσίσκο για έναν αγώνα με τους πρώην συμπαίκτες του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Εκείνο το βράδυ, ο σούπερσταρ πόιντ γκαρντ, Στεφ Κάρι σημείωσε 46 πόντους σε μια ήττα μετά από διπλή παράταση, αλλά ο Κάσπι γοητεύτηκε από την παράσταση που λάμβανε χώρα στη σουίτα του: την παρουσίαση της startup του Γου για ένα ΑΙ code.

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