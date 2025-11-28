Τα τελευταία χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, όμως η ελλιπής ενημέρωση γύρω από το πώς λειτουργεί το ΑΜΑ και ο επιμερισμός του εισοδήματος οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες σε μεγάλη παγίδα. Πρόσφατα, αρκετοί φορολογούμενοι έλαβαν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ που τους ενημέρωναν ότι θεωρούνται επιχειρηματίες βραχυχρόνιων μισθώσεων, ότι πρέπει να κάνουν έναρξη, να τηρούν βιβλία και να αποδώσουν ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ έχει ορίσει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να διαθέτει μέχρι δύο ακίνητα με ΑΜΑ χωρίς αυτό το εισόδημα να θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν κάποιος έχει εισόδημα από πάνω από δύο ΑΜΑ, θεωρείται ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται σε ΦΠΑ και βιβλία. Εκεί όμως που δημιουργήθηκε η παγίδα ήταν στον τρόπο που εκατοντάδες ιδιώτες επέλεξαν να μοιράσουν το εισόδημα μεταξύ τους.

Πολλοί θεώρησαν ότι, επειδή έχουν από δύο ΑΜΑ ο καθένας, μπορούν να κάνουν έναν «δίκαιο επιμερισμό» στις δηλώσεις βραχυχρόνιας. Έτσι, πάνω στα δύο ΑΜΑ του ενός, δήλωσαν 50% εισόδημα στον ίδιο και 50% στη σύζυγο ή σε άλλον συνιδιοκτήτη. Και αντίστοιχα, στα δικά της/του δύο ΑΜΑ, έκαναν πάλι 50%-50%. Με άλλα λόγια, ο καθένας τους συνέχισε να έχει μόνο δύο ΑΜΑ στο όνομά του, όμως μοιράστηκαν εισόδημα και από τα τέσσερα ακίνητα από κοινού.

Η παγίδα και το γράμμα της ΑΑΔΕ

Και εδώ ακριβώς είναι η παγίδα που οδήγησε στο γράμμα της ΑΑΔΕ. Το σύστημα δεν εξετάζει πόσα ΑΜΑ έχει καταχωρημένα το κάθε φυσικό πρόσωπο. Εξετάζει από πόσα ακίνητα λαμβάνει εισόδημα. Έτσι, όταν κάποιος δηλώνει 50% εισόδημα από τέσσερα διαφορετικά ΑΜΑ, το σύστημα τον καταγράφει ως δικαιούχο εισοδήματος από τέσσερις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα, παρότι στο όνομά του υπάρχουν μόνο δύο ΑΜΑ, η ΑΑΔΕ τον «βλέπει» σαν να εκμεταλλεύεται τέσσερα. Και με βάση αυτό, θεωρεί ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί ενημερώθηκαν πως πρέπει να κάνουν άμεσα έναρξη επιτηδεύματος, να τηρούν βιβλία, να αποδώσουν ΦΠΑ για τα έσοδα που προήλθαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και να καλύψουν ενδεχομένως πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Η βασική παρεξήγηση είναι ότι ο επιμερισμός εισοδήματος στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δεν χρησιμοποιείται για να μοιράζουμε «δίκαια» το ποσό μεταξύ συγγενών ή συνεργατών, ούτε για να προκύψει κάποιο φορολογικό όφελος. Ο πίνακας επιμερισμού είναι υπεύθυνη δήλωση για το ποιος είναι πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος. Και αυτό το στοιχείο είναι που καθορίζει αν κάποιος υπερβαίνει το όριο των δύο ακινήτων και άρα πρέπει να λειτουργεί ως επιτηδευματίας.

