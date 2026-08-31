Ακόμα και με την αύξηση του κατώτατου μισθού: Πόσα φτάνουν τελικά στην τσέπη το 2027;

Πίσω από τις θριαμβολογίες για τετραψήφιους μισθούς και τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον Απρίλιο του 2027, η πραγματικότητα των αριθμών δείχνει πως δύσκολα θα φτάσει τετραψήφιο ποσό στη τσέπη.

Οι αυξήσεις στα 950, τα 970 ή ακόμα και τα 1.000 ευρώ ακούγονται εντυπωσιακές στους τίτλους των ειδήσεων. Τι απομένει πραγματικά στην τσέπη του εργαζόμενου μετά τις κρατήσεις και την αφαίμαξη της ακρίβειας;

Αν αναλύσει κανείς τα σενάρια, η απόσταση μεικτού και καθαρού μισθού αποδεικνύεται χαώδης. Η αύξηση της βάσης στα 950 ευρώ μεικτά από τα 920 που ισχύουν σήμερα μεταφράζεται σε μόλις 790 ευρώ καθαρά, δηλαδή μια αύξηση της τάξεως των 25 ευρώ τον μήνα που εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες.

Στο δεύτερο σενάριο των 970 ευρώ μεικτά, ο εργαζόμενος παίρνει στο χέρι 808 ευρώ (αύξηση 43 ευρώ), ενώ ακόμα και στην περίπτωση που ο μισθός φτάσει το «ορόσημο» των 1.000 ευρώ μεικτά, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 829 ευρώ καθαρά.

Για τους 550.000 χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα και το 1,3 εκατομμύριο πολίτες που επηρεάζονται έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιδομάτων, οι υποσχέσεις που μετατίθενται για την άνοιξη του 2027 μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό.

Ακόμα και για όσους διαθέτουν θεμελιωμένες τριετίες, όπου στο σενάριο των 970 ευρώ ο μεικτός μισθός με τρεις τριετίες φτάνει τα 1.246 ευρώ, το καθαρό ποσό μόλις που αγγίζει τα 990 ευρώ, αποτυπώνοντας το πόσο μεγάλο μέρος της αύξησης επιστρέφει στο κράτος μέσω εισφορών και φόρων.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σπεύδει να χρυσώσει το χάπι για τον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας παράλληλα γενναιόδωρες ελαφρύνσεις: σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, αποκλιμάκωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και περαιτέρω μείωση του εργοδοτικού κόστους.

Η ουσιαστική ενημέρωση αποκαλύπτει ότι η ονομαστική αύξηση των μεικτών αποδοχών δεν συνιστά αυτόματα και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, όσο οι καθαρές αυξήσεις παραμένουν καθηλωμένες και η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει.