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Τέλος εποχής για το ιστορικό πολυκατάστημα Notos

Το πολυκατάστημα κατεβάζει ρολά οριστικά στις 31 Αυγούστου κι ενώ μεσολάβησαν αρκετές διαμαρτυρίες και στάσεις εργασίας των περίπου 300 εργαζομένων μέσα στο καλοκαίρι.

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Το πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου | Eurokinissi
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Τίτλοι τέλους πέφτουν τις αμέσως επόμενες ώρες στη λειτουργία του ιστορικού πολυκαταστήματος της Notos στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για ένα κατάστημα – σημείο αναφοράς για το κέντρο της Αθήνας.

Το πολυκατάστημα κατεβάζει ρολά οριστικά στις 31 Αυγούστου κι ενώ μεσολάβησαν αρκετές διαμαρτυρίες και στάσεις εργασίας των περίπου 300 εργαζομένων μέσα στο καλοκαίρι. Η είδηση για το οριστικό κλείσιμο του ιστορικού καταστήματος – γνωστού ως «Αφοί Λαμπρόπουλοι» για τους μεγαλύτερους σε ηλικία – έγινε γνωστή τον περασμένο Μάιο, όταν ο όμιλος γνωστοποίησε την εν λόγω αρνητική εξέλιξη στο επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων.

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