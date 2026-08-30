Τέλος εποχής για το ιστορικό πολυκατάστημα Notos

Τίτλοι τέλους πέφτουν τις αμέσως επόμενες ώρες στη λειτουργία του ιστορικού πολυκαταστήματος της Notos στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για ένα κατάστημα – σημείο αναφοράς για το κέντρο της Αθήνας.

Το πολυκατάστημα κατεβάζει ρολά οριστικά στις 31 Αυγούστου κι ενώ μεσολάβησαν αρκετές διαμαρτυρίες και στάσεις εργασίας των περίπου 300 εργαζομένων μέσα στο καλοκαίρι. Η είδηση για το οριστικό κλείσιμο του ιστορικού καταστήματος – γνωστού ως «Αφοί Λαμπρόπουλοι» για τους μεγαλύτερους σε ηλικία – έγινε γνωστή τον περασμένο Μάιο, όταν ο όμιλος γνωστοποίησε την εν λόγω αρνητική εξέλιξη στο επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων.

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