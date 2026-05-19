Ανάρπαστα τα μουσεία: Αύξηση της επισκεψιμότητας τον Ιανουάριο σε όλη την Ελλάδα

Αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών αλλά και στις εισπράξεις στα μουσεία της Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2026.

μουσεια εθνικο αρχαιολογικό
Ουρά επισκεπτών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο | Eurokinissi
Αύξηση 2,6% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2026, ενώ καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,4% και των εισπράξεων κατά 62%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης, τον Ιανουάριο καταγράφεται στους αρχαιολογικούς χώρους μείωση των επισκεπτών κατά 9,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 105,5%.

