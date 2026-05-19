Ανάρπαστα τα μουσεία: Αύξηση της επισκεψιμότητας τον Ιανουάριο σε όλη την Ελλάδα

Αύξηση 2,6% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2026, ενώ καταγράφηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,4% και των εισπράξεων κατά 62%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Επίσης, τον Ιανουάριο καταγράφεται στους αρχαιολογικούς χώρους μείωση των επισκεπτών κατά 9,9%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 17,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 105,5%.
