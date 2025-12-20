«Ανάσα» τζίρου για εμπορικά και καταστήματα τα Χριστούγεννα: Πλημμυρισμένη η Ερμού

Τα κοντινά Χριστούγεννα δίνουν πλέον τον ρυθμό στον μεγαλύτερο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, καθώς χιλιάδες κόσμου, μετά και την καταβολή του Δώρου, συντάξεων και επιδομάτων επισκέφθηκαν την Ερμού για να κάνουν τα ψώνια τους.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, τουλάχιστον 4 στους 10 καταναλωτές θα αγοράσουν ρούχα, 3 στους 10 παιχνίδια και είδη τεχνολογίας, ενώ 2 στους 10 εκτιμάται ότι θα διαθέσουν τα χρήματα τους για την αγορά ειδών σπιτιού, που ως επί το πλείστον προορίζονται για χριστουγεννιάτικα δώρα.

Για 9 στους 10 καταναλωτές βασικό κριτήριο για τις αγορές τους και την περίοδο των Χριστουγέννων παραμένει η τιμή έναντι του 64% που δηλώνει την ποιότητα του προϊόντος.

Ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι η κίνηση θα κορυφωθεί έως την Τετάρτη και εκτιμά ότι οι φετινές πωλήσεις τον Δεκέμβριο θα αγγίξουν τα 4,5 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Κασσιμάτης ανέφερε στο ΕΡΤnews: «Υπάρχει μια κινητικότητα και από επισκέπτες που έρχονται από περιοχές εκτός Αθηνών και έχουν μπει και αυτοί στη διαδικασία της διερεύνησης που είναι ένα στοιχείο λίγο πιο καινούργιο και δείχνει μια τάση που μας θυμίζει λιγάκι και μια παλαιότερη εποχή».