Ανατροπή στις πληρωμές για Δώρο Χριστουγέννων και συντάξεις Ιανουαρίου

Αλλάζουν οι ημερομηνίες προς όφελος των δικαιούχων. Αναλυτικά το πρόγραμμα πληρωμών.

Νωρίτερα θα γίνουν φέτος τον Δεκέμβριο οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Οι τελευταίοι, λόγω του γεγονότος ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του Δώρου από τους εργοδότες (21η Δεκεμβρίου) πέφτει Κυριακή, θα το εισπράξουν έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το αργότερο.

Λόγω της εορτής των Χριστουγέννων έρχεται νωρίτερα και η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

