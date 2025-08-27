Bitcoin: Η μεγάλη αλλαγή που προβλέπουν οι αναλυτές για τα επόμενα χρόνια

Αν πράγματι η ιστορία κάνει κύκλους, τότε θα πρέπει να πάρουμε ως δεδομένο ότι το Bitcoin θα κάνει μία μεγάλη βουτιά του χρόνου παίρνοντας μαζί του όλη την αγορά των κρυπτονομισμάτων, ίσως εκτός από το Ethereum για το οποίο γράψαμε πρόσφατα.

Στην πραγματικότητα βέβαια η ιστορία δεν κάνει κύκλους. Το γεγονός ότι κάτι έχει συμβεί στο παρελθόν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα συμβεί και στο μέλλον. Έτσι, μία από τις συζητήσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι κατά πόσο το Bitcoin θα ακολουθήσει τον κλασικό τετραετή του κύκλο.

Τι είναι αυτός ο τετραετής κύκλος του Bitcoin;

Η εμπειρική παρατήρηση του τρόπου που κινείται η τιμή της ναυαρχίδας των κρυπτονομισμάτων λέει ότι τη μία χρονιά που αυτό χτυπάει μία κορυφή στην τιμή του, την επόμενη υπάρχει μία κατάρρευση που φέρνει μείωση στις τιμές κατά 70 ή και 80%. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει και σήμερα.

Η νίκη του Donald Trump, με πολιτική φιλική προς την αγορά των κρυπτονομισμάτων, εκτόξευσε τις τιμές πολλών εξ αυτών σε τιμές στις οποίες δεν έχουν ξαναφτάσει. Ταυτόχρόνα όμως έδωσε και μία πιο «θεσμική υφή» στην αγορά τους.

Πλέον σε κρυπτονομίσματα επενδύουν και μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω και των περίφημων ETFs. Αυτοί οι επενδυτές, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσουν σε αυθόρμητες κινήσεις πανικού όταν η τιμή του Bitcoin πέσει.

Αγοράζουν προκειμένουν επενδύοντας μακροπρόθεσμα. «Είναι τελείως λογικό, αν το σκεφτείς», λέει ένας αναλυτής του Bloomberg, «πιο σταθεροί επενδυτές, πιο σταθερή τιμή».

Στο προηγούμενο του bull run, το Bitcoin έφτασε τον Νοέμβριο του 2021 σε τιμή που αντιστοιχεί στα 69.044 δολάρια. Το hype κράτησε ελάχιστα και επήλθε μία πολύ σκληρή διόρθωση που έριξε την τιμή του Bitcoin στα επίπεδα των 16.000 δολαρίων έναν χρόνο μετά. Μία σειρά από εταιρείες κρυπτονομισμάτων έκλεισαν.

Και η διαφορετική άποψη

Τώρα όμως με την πιο θεσμική του υπόσταση, το Bitcoin μοιάζει μία πιο κάπως πιο σταθερή επένδυση. Είναι πιο ώριμο και χρησιμοποιείται σε πιο «παραδοσιακές αγορές». Αυτή η άποψη δεν βρίσκει προφανώς σύμφωνους όλους τους αναλυτές.

Πρόσφατα το CoinGlass έκανε μία ανάλυση στην οποία προσπάθησε να αποδείξει ότι τα αριθμητικά δεδομένα θυμίζουν πολύ προηγούμενους κύκλους του Bitcoin.

Σύμφωνα με το report αυτό, η κίνηση της τιμής του Bitcoin μοιάζει να επαναλαμβάνει ό,τι συνέβη τις περιόδους 2015-2018 και μετά 2018-2021.