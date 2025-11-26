Bitcoin price: Οι τεράστιες μειώσεις τιμών δεν είναι κάτι καινούργιο για τους επενδυτές σε bitcoin. Το εξαιρετικά ασταθές ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο συχνά λειτουργεί ως δείκτης της διάθεσης για ρίσκο και της ρευστότητας στις αγορές, καταρρέοντας όταν οι επενδυτές ανησυχούν για μακροοικονομικούς ή χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Διαβάστε ακόμη: Πότε θα είναι η επόμενη οικονομική κρίση: Το μοντέλο Benner Cycle προβλέπει τα «κραχ» και πότε θα βγάλεις λεφτά

Η τρέχουσα πτώση όμως -που πλέον ξεπερνά το 30% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό- έχει, σύμφωνα με το businessinsider.com και αναλυτές της Deutsche Bank, μια διαφορετική υφή. Πρόκειται για μια διόρθωση που μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο να αντιστραφεί σε σχέση με άλλες στο παρελθόν.

Bitcoin price: Οι δύο λόγοι που μπορούν να ανακόψουν την ανάκαμψη

Ο πρώτος λόγος αφορά την επιβράδυνση της υιοθέτησης. Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων από λιανικούς εμπόρους έχει υποχωρήσει στο 15%, από 17% το καλοκαίρι. Η διεύρυνση της καθημερινής χρήσης του bitcoin υπήρξε ένας από τους βασικούς μοχλούς της ανοδικής του πορείας, άρα αυτή η επιβράδυνση θεωρείται κρίσιμος παράγοντας.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη νέα δομή της αγοράς: οι θεσμικοί επενδυτές πλέον είναι εκτεθειμένοι μέσω ETF. Τα πρώτα bitcoin ETF εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο του 2024 και τροφοδότησαν άνοδο περίπου 600%. Η σημερινή πτώση άνω του 30% είναι η πρώτη που συμβαίνει μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπου θεσμικοί με διαφορετικές στρατηγικές, όρια ρίσκου και ανάγκες ρευστότητας επηρεάζουν τις κινήσεις της αγοράς.