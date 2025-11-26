Πότε θα είναι η επόμενη κρίση: Το μοντέλο Benner Cycle προβλέπει τα «κραχ» και πότε θα βγάλεις λεφτά

Ο Σάμιουελ Μπένερ, ένας αγρότης του 19ου αιώνα, έγραψε ένα βιβλίο όπου ανέλυε τους κύκλους της αγοράς, προσδιορίζοντας περιόδους «πανικού», «ιδανικές ευκαιρίες αγοράς» και τις καλύτερες «περιόδους πώλησης». Πάνω από 150 χρόνια αργότερα, οι προβλέψεις του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ακριβείς.

Ο λεγόμενος Benner Cycle είναι ένα από τα πιο ασυνήθιστα μοντέλα πρόβλεψης της οικονομικής δραστηριότητας. Δημιουργήθηκε το 1875 από τον Samuel Benner, έναν αγρότη από το Οχάιο, ο οποίος, μετά τη χρεοκοπία που υπέστη στο κραχ του 1873, προσπάθησε να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις τιμές των εμπορευμάτων και, κατ’ επέκταση, στις χρηματοοικονομικές αγορές. Το αποτέλεσμα ήταν ένα διάγραμμα που ισχυριζόταν ότι μπορεί να προβλέψει περιόδους άνθησης και κρίσης με ακρίβεια δεκαετιών.

Ο Μπένερ ταξινόμησε την οικονομική δραστηριότητα σε τρεις επαναλαμβανόμενες φάσεις: «Panic Years», «Good Times» και «Low Prices / Hard Times». Κάθε μία, σύμφωνα με την ανάλυσή του, επανέρχεται με συγκεκριμένη περιοδικότητα. Οι «χρόνιες κορυφώσεις» εμφανίζονται κάθε 8-9-10 χρόνια, ενώ οι «καταρρεύσεις» επαναλαμβάνονται σε κύκλο 16-18-20 ετών. Αυτές οι αλληλουχίες δημιουργούν ένα σταθερό μοτίβο το οποίο, κατά τον Benner, χαρτογραφεί τη μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Benner Cycle: Οι φορές που επιβεβαιώθηκε

Όσοι επανεξέτασαν το διάγραμμα τού τελευταίου αιώνα συχνά επισημαίνουν ότι αρκετές κομβικές χρονιές ταιριάζουν εντυπωσιακά με τις κορυφώσεις ή τις κρίσεις που προέβλεπε ο Benner: το 1929, το 1999-2000 και το 2007-2008 βρίσκονται πράγματι σε «έτη κορύφωσης» του κύκλου, ενώ ακόμη και το 2020 συμπίπτει με περίοδο που το μοντέλο χαρακτηρίζει «έτος πανικού». Αυτή η φαινομενική ευστοχία εξηγεί γιατί το διάγραμμα συνεχίζει να επανέρχεται σε κύκλους συζήτησης.

Ωστόσο, η χρήση του κύκλου ως εργαλείο πρόβλεψης έχει σημαντικούς περιορισμούς. Το οικονομικό περιβάλλον του 19ου αιώνα δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό: παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία, κεντρικές τράπεζες και περίπλοκες αγορές χρήματος διαμορφώνουν πλέον δυναμικές που ο Benner δεν θα μπορούσε να γνωρίζει. Επιπλέον, αρκετές «επιβεβαιώσεις» του μοντέλου είναι αποτέλεσμα εκ των υστέρων ερμηνείας, παρά πραγματικής προγνωστικής ισχύος.

Παρά τις αδυναμίες του, ο Benner Cycle εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως μακροπρόθεσμος δείκτης τάσεων. Δεν αποτελεί εργαλείο ακριβούς πρόβλεψης, αλλά προσφέρει έναν ιστορικό φακό μέσα από τον οποίο μπορεί να εξεταστεί η επαναληπτικότητα των οικονομικών κύκλων και μάλιστα πολλοί πλέον το «συμβουλεύονται» για την αγορά των κρυπτονομισμάτων.