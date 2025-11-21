Μενού

Black Friday 2025 Πλαίσιο: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Οι προσφορές για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα καταστημάτων.

Black Friday
Black Friday | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Με κεντρικό πρόσωπο την ηθοποιό Τζένη Μπότση έχει αρχίσει η περίοδος προσφορών για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα Πλαίσιο. Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, plaisio.gr, υπάρχουν προσφορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματα.

Το διαφημιστικό σποτ της εταιρίας βασίζεται σε παλιότερη ατάκα της ηθοποιού από σήριαλ στην τηλεόραση και έχει παραλλαχθεί και προσαρμοστεί πάνω στα προϊόντα και τις προσφορές.

 

