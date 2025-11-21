Black Friday 2025 Πλαίσιο: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Με κεντρικό πρόσωπο την ηθοποιό Τζένη Μπότση έχει αρχίσει η περίοδος προσφορών για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα Πλαίσιο. Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, plaisio.gr, υπάρχουν προσφορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματα.

Διαβάστε ακόμη: Black friday 2025 Κωτσόβολος: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Το διαφημιστικό σποτ της εταιρίας βασίζεται σε παλιότερη ατάκα της ηθοποιού από σήριαλ στην τηλεόραση και έχει παραλλαχθεί και προσαρμοστεί πάνω στα προϊόντα και τις προσφορές.