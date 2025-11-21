Μενού

Black Friday 2025 Public: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Οι προσφορές για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα καταστημάτων.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Με κεντρικό ιδέα πώς τα Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλη ήρθαν νωρίτερα, έχει αρχίσει η περίοδος προσφορών για την Black Friday 2025 από την αλυσίδα Public. Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας, Public.gr, υπάρχουν προσφορές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων που υπάρχουν στα καταστήματα.

Διαβάστε ακόμη: Black Friday 2025 Κωτσόβολος: Πότε αρχίζει - Οι προσφορές

Το διαφημιστικό σποτ της εταιρίας βασίζεται στην ιδέα πως ο Άγιος Βασίλης σε ρόλο κατασκόπου έρχεται νωρίτερα φέτος και παρακολουθεί τις εκπτώσεις στα καταστήματα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ