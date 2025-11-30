Black Friday: «Χείμαρρος» ανθρώπων στην Ερμού για τις εκπτώσεις ενόψει της Cyber Monday

Στον «ομφαλό» του αθηναϊκού εμπορίου, την Ερμού, και σήμερα κατέβηκε ένα «ποτάμι» κόσμου που ευελπιστεί να ωφεληθεί από τις εκπτώσεις της Black Friday, καθώς μπαίνουμε στην τρίτη μέρα του τετραημέρου προσφορών που ξεκίνησε την Παρασκευή και θα κορυφωθεί αύριο (1/12) με την Cyber Monday.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τα καταστήματα ανοιχτά, από νωρίς το πρωί ο κόσμος άρχισε να συρρέει, δημιουργώντας συνθήκες συνωστισμού, όπως μεταφέρει και ο φακός της ΕΡΤ.

Ουρές σχηματίζονται έξω από δημοφιλή brands, με πολλούς καταναλωτές να κρατούν ήδη γεμάτες σακούλες, ενώ άλλοι περιορίζονται στο να συγκρίνουν τιμές ενόψει της αυριανής ημέρας.

Black Friday: Δεν πέφτει καρφίτσα στην Ερμού

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 6 μ.μ , ενώ τα καταστήματα στα εμπορικά κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα μέχρι τις 8 μ.μ. το βράδυ, καθώς το ωράριο διευρύνεται λόγω αυξημένης ζήτησης.

Την ερχόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ τις επόμενες Κυριακές θα λειτουργούν κανονικά, αλλά με ορισμένες τροποποιήσεις στα ωράρια λόγω Χριστουγέννων.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προσφορές που ανακοινώνονται είναι πραγματικές και όχι παραπλανητικές.

