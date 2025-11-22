Μενού

Black Friday και Cyber Monday: Πότε είναι φέτος - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για το Black Friday, και το Cyber Monday για τις ηλεκτρονικές αγορές.

Η επίσημη μέρα του Black Friday, είναι στις 28 Νοεμβρίου και το Cyber Monday στις 4 Δεκεμβρίου. 

Αξίζιε να σημειωθεί ότι οι προσφορές ξεκινάνε δύο εβδομάδες πριν με αποτέλεσμα η εκπτωτική μέρα να μην είναι...μέρα αλλά εβδομάδα mini εκπτώσεων. 
Ο κλάδος «πρωταγωνιστής» στο Black Friday και το Cyber Monday, είναι τα οικιακά είδη και συσκευές, αν και δεν λείπουν προσφορές κάθε είδους, ακόμα και ρούχα ή παπούτσια.

Οι καταναλωτές βέβαια πρέπει να προσέξουν πολλά πράγματα στις αγορές τους.  Αρχικά τις μειωμένες τιμές προ εκπτώσεων: Ο Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, επισημαίνει στο Mega, ότι όταν πέφτουν οι τιμές γενικότερα, η έκπτωση  ξεκινά από τη μειωμένη τιμή. 

Για παράδειγμα: Όταν ένα προϊόν από τα 10 ευρώ έχει πάει στα 8ευρώ, στο Black Friday, η αρχική τιμή θα θεωρηθεί το 8. 

Επιπλέον, δήλωσε ότι έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα, οπότε οι επιχειρήσεις δεν έχουν πολλά περιθώρια να κάνουν μεγάλες εκπτώσεις ή να «φύγουν» από το νόμο που βάζει πλαφόν στην εκπτωτική τιμή. 

 

