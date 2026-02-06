Chevron: Τις επόμενες ημέρες οι υπογραφές για έρευνες στο Αιγαίο - Τι ισχύει για το Ιόνιο

Eντός του δεύτερου 10ημέρου του Φεβρουαρίου θα υπογραφούν οι τέσσερις συμβάσεις με τη Chevron, ώστε στη συνέχεια να κυρωθούν από τη Βουλή, και το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές έρευνες, ανέφερε ο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Αναφέρθηκε επίσης και στην αντίστοιχη συμφωνία με τις ExxonMobil, Helleniq Energy και Energean στο Ιόνιο, όπου η ερευνητική γεώτρηση θα ξεκινήσει εντός του 2027, αναφέρει η ΕΡΤ.

Όσον αφορά στον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός επεσήμανε ότι ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, θωρακίζοντας παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία.

Chevron: Τα δημοσιονομικά οφέλη για την Ελλάδα

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για την πολύ σημαντική συνάντηση, που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, κ. Chris Wright, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαβάστε ακόμα: Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι υποβάλλουν για πρώτη φορά - Τι ισχύει για τους 18άρηδες

«Το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου έχει και άλλη μία διάσταση, είναι μία γέφυρα συνάντησης Ευρώπης και Αμερικής, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης, ο Κάθετος Διάδρομος, εκτός από το ότι θωρακίζει την Πατρίδα, προσθέτει έσοδα για τη χώρα και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας μέσα από τις αναγκαίες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, όπως η επένδυση στον Αμπελιά Φαρσάλων, με τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου, μίας από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στην πολύπαθη Θεσσαλία.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη στήριξη της Κυβέρνησης στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι καθώς το θέμα αυτό σχετίζεται με μία εισηγμένη εταιρεία, «οι τοποθετήσεις πρέπει να είναι πάντα στο πλαίσιο των κανόνων της κεφαλαιαγοράς, δηλαδή με θεσμικό τρόπο».

Αναφέρθηκε επίσης, στη συμμετοχή του σε συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, Στρατηγό, Δ. Χούπη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Παπαστεργίου: «Μία νέα απειλή για όλες τις χώρες είναι η κυβερνοασφάλεια. Και για αυτό είναι σημαντικό το θέμα των υποδομών. Οι νέες απειλές δεν είναι με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, είναι υβριδικές. Και για αυτό κάθε χώρα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να προστατεύει τις υποδομές της».