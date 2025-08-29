Η απαλλαγή de minimis για δέματα χαμηλής αξίας που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες έληξε σήμερα (29/08), προκαλώντας χάος στις διεθνείς αποστολές, καθώς οι ταχυδρομικές εταιρείες, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές προσπαθούν να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.

Τα δέματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με αξία μικρότερη των 800 δολαρίων θα υπόκεινται πλέον σε δασμούς και τέλη. Θα επιβαρύνονται είτε με τους δασμολογικούς συντελεστές που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες προέλευσής τους είτε με πάγια τέλη από 80 έως 200 δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία επιλογή είναι διαθέσιμη στους ταχυδρομικούς φορείς μόνο κατά τους πρώτους έξι μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποστολές ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους δασμούς και τέλη.

Ο John Pickel, αντιπρόεδρος της πολιτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου, δήλωσε ότι η παράδοση ορισμένων δεμάτων ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο και ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιβαρυνθούν με σημαντικά υψηλότερο κόστος.

«Σε μια μέση αποστολή de minimis, η πληρωμή ενός τελωνειακού μεσίτη και των τελών θα διπλασιάσει το κόστος», είπε ο Pickel. «Και αυτό πριν καν φτάσετε στα χρήματα που πραγματικά πηγαίνουν στην κυβέρνηση».

Η εξαίρεση de minimis απλοποίησε τη διαδικασία των αποστολών από το εξωτερικό και επέτρεψε στις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα χαμηλού κόστους από το εξωτερικό χωρίς να επιβαρύνονται με τεράστια έξοδα.

Τα δέματα de minimis αποτελούσαν το 97% του συνολικού όγκου αποστολών κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, με περίπου 4 εκατομμύρια από αυτές τις παραδόσεις να υποβάλλονται σε επεξεργασία καθημερινά από την Αμερικανική Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία. Κατά το οικονομικό έτος 2024, τα περισσότερα προέρχονταν από την Κίνα: 994 εκατομμύρια από τα σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια.

