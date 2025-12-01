Μενού

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί θα δοθεί νωρίτερα φέτος - Η προθεσμία για την καταβολή

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του δώρου Χριστουγέννων και μέχρι πότε πρέπει να το δουν στους λογαριασμούς τους. Πώς θα το υπολογίσετε.

Βιτρίνα καταστήματος στολισμένη για τα Χριστούγεννα
Βιτρίνα καταστήματος στολισμένη για τα Χριστούγεννα | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Το Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Η πληρωμή νωρίτερα από την προθεσμία είναι υποχρεωτική, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

  • Αορίστου ή ορισμένου χρόνου
  • Πλήρους ή μερικής απασχόλησης
  • Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
  • Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου (ή της ημέρας λύσης της σύμβασης, αν έχει προηγηθεί).

Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά 1η Μαΐου και λήγει 31 Δεκεμβρίου.

Όσοι εργάστηκαν όλο το διάστημα, λαμβάνουν έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό:

  • 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.
  • Ακόμη και λιγότερες από 19 ημέρες δίνουν δικαίωμα σε κλάσμα δώρου.

Τι συνυπολογίζεται για το Δώρο Χριστουγέννων

  • Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται:
  • Ημέρες ετήσιας άδειας
  • Άδεια μητρότητας
  • Σπουδαστική άδεια
  • Τα «τριήμερα ασθενείας» χωρίς επίδομα
  • Δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος λάμβανε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

