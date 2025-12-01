Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί θα δοθεί νωρίτερα φέτος - Η προθεσμία για την καταβολή

Το Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Η πληρωμή νωρίτερα από την προθεσμία είναι υποχρεωτική, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη.
Ποιοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων
Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας:
- Αορίστου ή ορισμένου χρόνου
- Πλήρους ή μερικής απασχόλησης
- Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
- Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου (ή της ημέρας λύσης της σύμβασης, αν έχει προηγηθεί).
Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά 1η Μαΐου και λήγει 31 Δεκεμβρίου.
Όσοι εργάστηκαν όλο το διάστημα, λαμβάνουν έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.
Όσοι εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό:
- 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.
- Ακόμη και λιγότερες από 19 ημέρες δίνουν δικαίωμα σε κλάσμα δώρου.
Τι συνυπολογίζεται για το Δώρο Χριστουγέννων
- Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται:
- Ημέρες ετήσιας άδειας
- Άδεια μητρότητας
- Σπουδαστική άδεια
- Τα «τριήμερα ασθενείας» χωρίς επίδομα
- Δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος λάμβανε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.
