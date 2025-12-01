Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 1/12 η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.

Με βάση τη ρύθμιση, όλες οι επιχειρήσεις –ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται– θα πρέπει να υποστηρίζουν πληρωμές IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code που συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Κάθε συναλλαγή θα αποστέλλεται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία: ποσό, ημερομηνία, ώρα και αναγνωριστικό πληρωμής. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, χωρίς καμία χειροκίνητη καταχώριση.

Το POS θα παράγει έναν QR κωδικό με όλες τις πληροφορίες της συναλλαγής (ποσό, ΑΦΜ, ημερομηνία κ.λπ.). Ο πελάτης το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να τον σκανάρει μέσω της εφαρμογής mobile banking της τράπεζάς του και να επιβεβαιώσει την πληρωμή.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το POS ενημερώνεται άμεσα για την επιτυχία ή την απόρριψη της συναλλαγής, χωρίς ο επαγγελματίας να περιμένει ενημέρωση από την τράπεζα. Παράλληλα, η απόδειξη εκδίδεται αμέσως.

Στην έντυπη απόδειξη δεν θα εμφανίζονται πλέον στοιχεία κάρτας, αλλά η ένδειξη «IRIS» ή το σύστημα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος εξόφλησης.

Το IRIS Online Payments αριθμεί ήδη πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες και περισσότερους από 560.000 επαγγελματίες, με τη χρήση του να αυξάνεται συνεχώς.

Με την πλήρη διασύνδεσή του με POS και ταμειακές μηχανές, το IRIS μετατρέπεται σε ένα σύστημα απόλυτα διαφανές και πλήρως ιχνηλάσιμο φορολογικά. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του αδήλωτου χρήματος – βασικός στόχος της νέας μεταρρύθμισης.

IRIS: Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα 10.000 € για απλογραφικά και 20.000 € για διπλογραφικά βιβλία, με ειδικές προβλέψεις μόνο για πολύ μικρές ή απομακρυσμένες επιχειρήσεις. Ο βασικός στόχος της μετάβασης είναι η αμεσότερη καταγραφή των συναλλαγών, η μείωση της φοροδιαφυγής και η διευκόλυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πώς λειτουργεί το IRIS Payments Business

Οι συναλλαγές μπορούν να ολοκληρωθούν με τρεις τρόπους:

Με τον αριθμό κινητού του επαγγελματία: Ο καταναλωτής εισάγει τον αριθμό στο mobile banking και η πληρωμή ολοκληρώνεται άμεσα.

Με τον ΑΦΜ της επιχείρησης: Το σύστημα εντοπίζει αυτόματα την επιχείρηση μόλις εισαχθεί ο ΑΦΜ.

Με σάρωση QR code: Ο πελάτης σαρώνει με το κινητό τον κωδικό που διαθέτει η επιχείρηση και πραγματοποιεί την πληρωμή.