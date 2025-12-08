Δράσεις από την ΕΕ για τη στήριξη των οινοπαραγωγών: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία

Την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για ένα νέο «πακέτο», το οποίο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οινοπαραγωγοί και ανοίγει νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες και περιλαμβάνει:

Περισσότερα κονδύλια για να προσαρμόσουν οι οινοπαραγωγοί την παραγωγή τους στις εξελίξεις της αγοράς,

Οίνος με λιγότερο από 0,05% αλκοόλ θα χαρακτηρίζεται «χωρίς αλκοόλ», ενώ από 0,5% και πάνω «μειωμένου αλκοόλ»,

Ενισχυμένη στήριξη για τον οινοτουρισμό και τις εξαγωγές.

«Χωρίς αλκοόλ - Μειωμένο αλκοόλ»

Συμφώνησαν στην απλούστευση και αποσαφήνιση των κανόνων για τους αποαλκοολωμένους οίνους.

Ο όρος «χωρίς αλκοόλ», συνοδευόμενος από την ένδειξη «0,0%», θα μπορεί να χρησιμοποιείται όταν ο οίνος δεν υπερβαίνει τους 0,05% κατ’ όγκο. Προϊόντα με αλκοολικό τίτλο ίσο ή άνω του 0,5% κατ’ όγκο και τουλάχιστον 30% χαμηλότερο από τον αρχικό τίτλο της κατηγορίας τους πριν την αποαλκοόλωση θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «μειωμένου αλκοόλ».

Περισσότερα κονδύλια και μεγαλύτερη ευελιξία για τους οινοπαραγωγούς

Σε περιπτώσεις σοβαρών φυσικών καταστροφών, ακραίων καιρικών φαινομένων, επιδημιών φυτικών ασθενειών ή εμφάνισης φυτικών παρασίτων, οι αμπελουργοί θα διαθέτουν επιπλέον ένα έτος για να φυτέψουν ή να αναφυτέψουν τις πληγείσες ποικιλίες αμπέλου.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης στη δυνατότητα χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για εκρίζωση αμπελώνων. Με παρέμβαση του Κοινοβουλίου, το εθνικό ανώτατο όριο πληρωμών για απόσταξη οίνου και πράσινο τρύγο θα οριστεί στο 25% των συνολικά διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος.

Οινοτουρισμός και προώθηση εξαγωγών

Οι ενώσεις παραγωγών που διαχειρίζονται προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη θα λάβουν πρόσθετη στήριξη για την προώθηση του οινοτουρισμού, όπως συμφώνησαν.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν επίσης καλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για καμπάνιες προώθησης ποιοτικών ευρωπαϊκών οίνων σε τρίτες χώρες. Με πρωτοβουλία των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου, η ΕΕ θα καλύπτει έως και το 60% του κόστους, ενώ τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνεισφέρουν μέχρι 30% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 20% για μεγαλύτερες εταιρείες. Τα κονδύλια θα αφορούν δαπάνες ενημέρωσης και προώθησης όπως διαφημίσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις και μελέτες. Οι δράσεις θα μπορούν να χρηματοδοτούνται για τρία έτη, με δυνατότητα ανανέωσης δύο ακόμη φορές, για συνολική διάρκεια έως εννέα έτη.

Η εισηγήτρια Έσθερ Χεράνθ Γκαρθία δήλωσε: «Παρέχουμε στον κλάδο τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση που βιώνει.

Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της προσφοράς σύμφωνα με τη ζήτηση, όπως η δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων κρίσης, όπως η εκρίζωση, με ευρωπαϊκούς πόρους, διασφαλίζοντας έτσι ίσες ευκαιρίες για τους αμπελουργούς των κρατών μελών. Προσφέρουμε επίσης υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τέλος, βελτιώσαμε τους όρους προώθησης εκτός ΕΕ, επιτρέποντας πιο σταθερές και στοχευμένες καμπάνιες, και ενισχύσαμε τις προοπτικές για τον οινοτουρισμό και τις δυνατότητες διαφοροποίησης που προσφέρει».