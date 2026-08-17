Εφοριακοί: Αποχή από προληπτικούς ελέγχους – «Αυτό πονάει τη διοίκηση»

Σε αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων προχωρούν οι εφοριακοί, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων σοβαρή υποστελέχωση, εντατικοποίηση της εργασίας, ανεπαρκή αμοιβή των υπερωριών και ελλείψεις σε ζητήματα ασφάλειας.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την κινητοποίηση «στοχευμένη», σημειώνοντας ότι αποφασίστηκε αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση.

Όπως διευκρίνισε, οι εφοριακοί δεν απέχουν συνολικά από τα καθήκοντά τους. Παραμένουν στις υπηρεσίες και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους πολίτες, με την κινητοποίηση να περιορίζεται στους προληπτικούς ελέγχους και στην οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαγκαράκη, μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θέτουν οι εργαζόμενοι είναι η μεταφορά αυξημένων ευθυνών στους υπαλλήλους, η έντονη πίεση για την επίτευξη στόχων, οι υπερωρίες που δεν αμείβονται επαρκώς, η έλλειψη προσωπικού και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι έλεγχοι. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της Ομοσπονδίας στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

«Ο προληπτικός έλεγχος πονάει τη διοίκηση»

Αναφερόμενος στην επιλογή της αποχής από τους προληπτικούς ελέγχους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης υποστήριξε ότι δεν έγινε τυχαία, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

«Ο προληπτικός έλεγχος είναι κάτι που πονάει τη διοίκηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι, παρά την επένδυση στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών και στα ηλεκτρονικά συστήματα, οι επιτόπιοι έλεγχοι εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο κρίκο για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι προληπτικοί έλεγχοι επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως ισχυρίστηκε, μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές και funds διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης φορολογικών διατάξεων και μηχανισμών, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζουν την ίδια ελεγκτική πίεση.

«Ο προληπτικός στοχεύει τους μικρομεσαίους», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ομοσπονδία έχει θέσει επανειλημμένα το συγκεκριμένο ζήτημα στην πολιτική ηγεσία, ενώ έχουν υπάρξει σχετικές επιστολές, παρεμβάσεις και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

Καταγγελίες για υπερωρίες και αποδοχές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας στις αμοιβές των εργαζομένων, επιχειρώντας να αντικρούσει την εικόνα ότι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών λαμβάνουν υψηλές αποδοχές.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, οι σημερινές αποδοχές ενός εργαζομένου αντιστοιχούν περίπου στο 20% εκείνων που λάμβανε πριν από δύο δεκαετίες, ενώ έθεσε και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο αποζημιώνεται η υπερωριακή απασχόληση.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν εργαζόμενοι που ξεκινούν από νωρίς το πρωί και επιστρέφουν αργά το βράδυ, λαμβάνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, περίπου 9 ευρώ για την υπερωριακή εργασία τους.

Ο κ. Τσαγκαράκης αναφέρθηκε επίσης στα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. «Μπορεί η διοίκηση να ζητάει από τους υπαλλήλους να κάνουν 200 υπερωρίες και το πλαφόν να είναι 120», σημείωσε.

Κατήγγειλε ακόμη ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες εργαζόμενοι πραγματοποίησαν υπερωρίες χωρίς να έχουν προηγουμένως εγκριθεί οι απαραίτητες πιστώσεις, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με την αποζημίωσή τους.

Τι αλλάζει για τους πολίτες

Παρά την κινητοποίηση, ο Γιώργος Τσαγκαράκης υποστήριξε ότι η καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά.

Οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους και να διεκπεραιώνουν τις υπόλοιπες αρμοδιότητές τους, καθώς η αποχή αφορά αποκλειστικά τους προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Για το δεύτερο ζήτημα, ο κ. Τσαγκαράκης υποστήριξε ότι η οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων δεν αποτελεί τυπικό καθήκον των συγκεκριμένων εργαζομένων και δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στο προσωπικό.

Όπως εξήγησε, η κινητοποίηση επιδιώκει αφενός να ασκήσει πίεση στη διοίκηση, επηρεάζοντας προσωρινά τα έσοδα που προκύπτουν από τους προληπτικούς ελέγχους, και αφετέρου να φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας ανέφερε, τέλος, ότι τα προβλήματα έχουν τεθεί εδώ και καιρό, ενώ σχετικές παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιήσει φορείς, δήμοι και επιμελητήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εκφραστεί η θέση ότι η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, με τους εργαζόμενους να ζητούν ουσιαστικό διάλογο με τη διοίκηση.