Εγγύηση ενοικίου: Τι καλύπτει και πότε μπορεί να την παρακρατήσει ο ιδιοκτήτης

Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και ιδιοκτητών σχετικά με την εγγύηση μισθώματος υπενθυμίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), επισημαίνοντας ότι η παρακράτησή της δεν μπορεί να γίνεται αυθαίρετα.
Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ, η εγγύηση, που συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, καταβάλλεται κατά την έναρξη της μίσθωσης ως εξασφάλιση έναντι ενδεχόμενων ζημιών στο ακίνητο πέραν της φυσιολογικής φθοράς, ανεξόφλητων ενοικίων ή οφειλών σε κοινόχρηστα και λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή.
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