Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τρεις φορο-ανατροπές σε δυο δόσεις - Ποιοι και πόσα κερδίζουν

Τριπλή φορολογική ανάσα έρχεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τις παρεμβάσεις να ξεδιπλώνονται σε δύο φάσεις, το 2027 και το 2028. Η νέα φορολογική κλίμακα με μειωμένους συντελεστές, το «κούρεμα» του τεκμαρτού εισοδήματος και η μείωση της προκαταβολής φόρου συνθέτουν το νέο φορολογικό τοπίο, με το όφελος να είναι μεγαλύτερο για τους συνεπείς επαγγελματίες, τους νέους και όσους έχουν παιδιά.

Η πρώτη αλλαγή θα φανεί στον λογαριασμό των φορολογικών δηλώσεων του 2027. Τα εισοδήματα που αποκτώνται φέτος θα φορολογηθούν με τους χαμηλότερους συντελεστές της νέας κλίμακας, ενώ την ίδια στιγμή για τους συνεπείς επαγγελματίες «κουρεύεται» το τεκμήριο καθώς καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία.

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