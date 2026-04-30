Έπεσε για να ανέβει ξανά το πετρέλαιο: Στα 126 δολάρια μετά τους λεονταρισμούς των ΗΠΑ

Η τιμή στο αργό πετρέλαιο Μπρεντ εκτοξεύθηκε πρόσκαιρα πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι σήμερα, Πέμπτη (30/4), καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν «ναυάγησαν» στα διαφιλονικούμενα νερά των Στενών του Ορμούζ, αναστέλλοντας όποια ελπίδα για τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο.

Η τιμή του Μπρεντ που θα παραδοθεί τον Ιούνιο αυξήθηκε τελικά κατά 3,3% στα 121,90 δολάρια, αφού για λίγο ξεπέρασε τα 126 δολάρια ανά βαρέλι. Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Μπρεντ διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια ανά βαρέλι, κατά τον Associated Press.

Πετρέλαιο: Πλησιάζει επικίνδυνα τιμές «κραχ»

«Η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μαζί με την απόρριψη, σύμφωνα με πληροφορίες, της πρότασης του Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από τον Αμερικανό πρόεδρο, έχει οδηγήσει την αγορά σε απώλεια ελπίδας για γρήγορη επανέναρξη των ροών πετρελαίου», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Bank, Γουόρεν Πάτερσον και Εουά Μάνθεϊ.

Το Μπρεντ έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από την κορύφωσή του στα 147,50 δολάρια ανά βαρέλι το 2008 κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.