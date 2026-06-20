Έπεσε κάτω από το 1,90 η αμόλυβδη: Αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Αποκλιμάκωση δείχνει η τιμή των καυσίμων, μέρες μετά την υπογραφή της εκεχειρίας των 60 ημερών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τα τρία βασικά διαγράμματα, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η αγορά έχει περάσει «στην άλλη πλευρά του λόφου», σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ.

Ο πανελλαδικός μέσος όρος για την αμόλυβδη βενζίνη είναι αυτή την ώρα στο 1,96 ευρώ και έχει πτωτική πορεία. Σημειώνεται πως είχε φτάσει και στα 2,14 ευρώ.

Ήδη, στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πωλούν ακόμη και 1,86-1,87 ευρώ.

Μεγαλύτερη είναι η αυξομείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης. Είχε πάει από τα 1,56 στα 2,10 και σήμερα ο μέσος όρος είναι περίπου 1,697 ευρώ.

Το υγραέριο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διόρθωση. Οι τιμές έχουν επιστρέψει σε επίπεδα προ πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ενδεικτικές τιμές 1,01-1,02 ευρώ.