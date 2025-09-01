Επίδομα 100 ευρώ: Στους λογαριασμούς 80.000 υπαλλήλων από σήμερα - Ποιοι θα το λάβουν

Επίδομα 100 ευρώ λαμβάνουν σήμερα 80.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Εντός της ημέρας, ειδικότερα, οι λογαριασμοί 80.000 υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων θα πιστωθούν με το επιπλέον επίδομα των 100 ευρώ, ως αναγνώριση της συμμετοχής τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την προώθηση της συμπερίληψης στο χώρο εργασίας. Η κίνηση αυτή, όπως τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στην εκπομπή Συνδέσεις, στην ertnews, αναδεικνύει τη σημασία της διαμόρφωσης μιας ισότιμης και χωρίς διακρίσεις εργασιακής κουλτούρας.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής τόνισε ότι η πρωτοβουλία του ΥΚΟΙΣΟ αγκαλιάστηκε, αμέσως, από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους.

«Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός προσθέτοντας ότι «Εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».

Παράλληλα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε και για το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία «Υλοποιούμε σε 200 Κόμβους σε όλη την Ελλάδα και σε συνεργασία με Δήμους και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία, ένα πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα άνω των 65 και συμπολίτες μας με αναπηρία. Ενισχύουμε την αυτονομία τους και την ισότιμη πρόσβασή τους και στον ψηφιακό κόσμο».



