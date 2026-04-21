Σπαστή άδεια: Τι αλλαγές φέρνει για τους εργαζόμενους και τι νέο έρχεται από φέτος

Σε ισχύ από φέτος οι προβλέψεις του εργασιακού νομοσχεδίου αναφορικά με τις αλλαγές στην άδεια, που μπορεί πλέον να είναι και «σπαστή».
Τι σημαίνει αυτό;
Μέχρι και πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, πέρσι, ο νόμος όριζε ότι η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται από τον εργαζόμενο αδιαίρετη, σε μία περίοδο. Υπήρχε και δυνατότητα κατάτμησης, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, αλλά οι 2 εβδομάδες έπρεπε να είναι συνεχόμενες.
Το νέο νομοσχέδιο ορίζει τον επιπλέον επιμερισμό της άδειας, εφόσον τον επιθυμεί ο εργαζόμενος και κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη.
Ουσιαστικά, η άδεια μπορεί να σπάει όπως επιθυμεί ο καθένας, με τον περιορισμό ότι τουλάχιστον ένα τμήμα πρέπει να είναι πέντε συνεχόμενες μέρες.
Αναλυτικά:
- πάνω από έξι (6) εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
- πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
- δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες για ανηλίκους εργαζομένους
Παράλληλα, καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να χορηγεί μονομερώς το υποχρεωτικό συνεχόμενο τμήμα άδειας οποτεδήποτε εντός του έτους.
