Σπαστή άδεια: Τι αλλαγές φέρνει για τους εργαζόμενους και τι νέο έρχεται από φέτος

Οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος στην χορήγηση της άδειας στους εργαζομένους. Πώς μπορεί να γίνει η κατάτμηση και ποιος περιορισμός υπάρχει.

Άδεια Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Σε ισχύ από φέτος οι προβλέψεις του εργασιακού νομοσχεδίου αναφορικά με τις αλλαγές στην άδεια, που μπορεί πλέον να είναι και «σπαστή». 

Τι σημαίνει αυτό;

Μέχρι και πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, πέρσι, ο νόμος όριζε ότι η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται από τον εργαζόμενο αδιαίρετη, σε μία περίοδο. Υπήρχε και δυνατότητα κατάτμησης, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, αλλά οι 2 εβδομάδες έπρεπε να είναι συνεχόμενες. 

Το νέο νομοσχέδιο ορίζει τον επιπλέον επιμερισμό της άδειας, εφόσον τον επιθυμεί ο εργαζόμενος και κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη. 

Ουσιαστικά, η άδεια μπορεί να σπάει όπως επιθυμεί ο καθένας, με τον περιορισμό ότι τουλάχιστον ένα τμήμα πρέπει να είναι πέντε συνεχόμενες μέρες. 

Αναλυτικά: 

  • πάνω από έξι (6) εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία
  • πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
  • δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες για ανηλίκους εργαζομένους

Παράλληλα, καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να χορηγεί μονομερώς το υποχρεωτικό συνεχόμενο τμήμα άδειας οποτεδήποτε εντός του έτους.

