Επιστροφή Ενοικίου: Άνοιξε σήμερα η γραμμή 1521 για διευκρινήσεις - Το πιο σύνηθες λάθος στις δηλώσεις

Αρκετά προβλήματα παρουσιάστηκαν με την επιστροφή ενοικίου καθώς πολλοί πήραν πίσω μικρότερο ποσό από το αναμενόμενο. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, οι δικαιούχοι θα μπορούν από σήμερα (2/12) να καλούν τη γραμμή 1521 της ΑΑΔΔΕ, για διευκρινήσεις.

Μάλιστα, θα μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση για την επιδότηση ενοικίου που έλαβαν, καλώντας επίσης στο 1521, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν πολύ μικρή ή και καθόλου επιστροφή ενοικίου έχουν δυνατότητα έως τις 30/12/2025 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Το πιο σύνηθες λάθος που έκαναν οι δικαούχοι

Αρκετοί διακιούχοι έλαβαν μικρότερο ποσό από το αναμενόμενο γιατί όπως φαίνεται εντοπίστηκαν χιλιάδες δηλώσεις, όπου αναγραφόταν το μηνιαίο και όχι το ετήσιο μίσθωμα. Έτσι, η ΑΑΔΕ πίστωσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το 1/12 του μηνιαίου ενοικίου με αποτέλεσμα να φανούν καταβολές της τάξεως των 20-30 ευρώ.

Επίσης υπήρξαν περίπου 30.000 πολίτες δεν έχουν λάβει την επιστροφή επειδή δεν είχαν δηλώσει IBAN.

Όσοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση έως 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως 30/12 ενώ για υποβολή έως το τέλος του 25 η πληρωμή θα γίνει έως 15 Ιανουαρίου 2026.

Εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πληρωμών έχει γίνει κανονικά, αλλά σημειώθηκαν μεμονωμένα λάθη λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης των κωδικών Ε1.

Επιστροφή Ενοικίου: Πώς υπολογίζεται το ποσό

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά , διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.