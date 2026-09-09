Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται πληρωμή μέσα στον Σεπτέμβριο - Ποιοι θα πάρουν έως και 1.600 ευρώ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αυτόματη πίστωση της ειδικής ενίσχυσης ενοικίου για χιλιάδες εργαζόμενους στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Εκπαίδευσης. Η καταβολή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας σημαντική ανάσα σε όσους υπηρετούν σε δομές της ελληνικής περιφέρειας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης στην περιφέρεια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μέτρο στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη των στελεχών που στελεχώνουν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Στον τομέα της Εκπαίδευσης, δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), εφόσον υπηρέτησαν έστω και για μέρος του έτους σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον χώρο της Υγείας, η ενίσχυση αφορά γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, ειδικευόμενους, επικουρικούς, μόνιμους αγροτικούς, αλλά και προσωπικούς γιατρούς.

Παράλληλα, καλύπτεται το νοσηλευτικό, βοηθητικό και παραϊατρικό προσωπικό, οι γιατροί των ΤΟΜΥ, το προσωπικό νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση αφορά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια, εξαιρώντας την Περιφέρεια Αττικής και τη Θεσσαλονίκη, αλλά συμπεριλαμβάνοντας κανονικά την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Πώς υπολογίζεται το ποσό και οι προσαυξήσεις για τα τέκνα

Η ειδική αυτή ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα (2/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που πιστώθηκε για το έτος 2024, που πρακτικά σημαίνει δύο μηνιαία ενοίκια για μια δωδεκάμηνη μίσθωση.

Για παράδειγμα, αν το μηνιαίο ενοίκιο είναι 500 ευρώ, η ενίσχυση φτάνει τα 1.000 ευρώ. Το βασικό ανώτατο ετήσιο όριο ορίζεται στα 1.600 ευρώ, ποσό το οποίο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κάλυψη ισχύει και για δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας, ενώ συνυπολογίζεται το σύνολο των επιλέξιμων μισθωμάτων αν υπήρξαν περισσότερες μισθώσεις ή μετακινήσεις εντός του ίδιου έτους.

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Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια έναντι της γενικής επιστροφής

Κομβικό σημείο της ειδικής αυτής ενίσχυσης είναι ότι καταβάλλεται αμιγώς βάσει της ιδιότητας και της περιοχής υπηρεσίας, χωρίς να εξετάζονται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια. Αντίθετα, για τη γενική τακτική επιστροφή ενοικίου που αφορά το ευρύ κοινό ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια: έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Για όσους δικαιούνται ταυτόχρονα και τις δύο ενισχύσεις, η ειδική περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, ώστε το συνολικό άθροισμα να μην υπερβαίνει τα δύο ενοίκια ή το πλαφόν των 1.600 ευρώ ετησίως (συν 100 ευρώ ανά τέκνο).

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και η υποχρέωση στο myAADE

Η αναδρομική πληρωμή που αφορά τα μισθώματα του 2024 για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς θα πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η καταβολή για τα μισθώματα του 2025.

Στη συνέχεια, έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026, θα πιστωθεί η γενική επιστροφή ενοικίου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα ή καθυστερήσεις, οι δικαιούχοι οφείλουν να βεβαιωθούν άμεσα ότι έχουν δηλωμένο τον σωστό και ενεργό αριθμό IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.