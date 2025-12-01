Επιστροφή ενοικίου: Όλα τα βήματα για να πάρετε τα χρήματα σας τις επόμενες μέρες

Αυτή την εβδομάδα (01/12) ηοι διακιούχοι της «επιστροφής ενοικίου» έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης προκειμένου να λάβουν το ποσό που τους αναλογεί.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό.

«Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα: Οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο δώσαμε μέχρι τις 30/09 την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μια διόρθωση στο Ε1 του.

Τις τελευταίες ώρες όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση.Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση, θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30/12 να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024 στο Ε1 του.

Αυτός είναι, άλλωστε, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προβήκαμε στο μέτρο της επιστροφής του ενός ενοικίου: Να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά τα οποία δαπανούμε για ενοίκια. Ο βασικός λόγος βέβαια είναι η στήριξη της κοινωνίας, είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά» καταλήγει στη δήλωσή του ο κύριος Πιερρακάκης.

Πώς θα γίνουν οι διορθώσεις από τους πολίτες

Όπως διευκρίνιζαν πηγές του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ, οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822). Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν από τις 13 έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Διασταύρωση και έλεγχοι «υπέρ» του μισθωτή

Οι δηλώσεις εισοδήματος Ε1 των ενοικιαστών δεν εξετάστηκαν μεμονωμένα. Διασταυρώθηκαν ταυτόχρονα με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο που υποβλήθηκε στο myProperty, αλλά και τι δήλωσε στη δική του φορολογική δήλωση ο εκμισθωτής. Ακόμα και όταν υπήρχαν αποκλίσεις όμως, το κράτος έλαβε υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης του ιδιοκτήτη, δηλαδή την πιο ευνοϊκή επιλογή για τον ενοικιαστή.

Μικρό ποσοστό ενοικιαστών έλαβαν χαμηλά ποσά (20-30 ευρώ) Με βάση τα φορολογικά δεδομένα, περίπου 4% των μισθωτών έλαβαν ενίσχυση μόλις 20-30 ευρώ. Ο λόγος είναι ότι το ποσό αυτό προέκυπτε ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που είχαν οι ίδιοι δηλώσει.

Σημαντικός αριθμός επίσης εξ αυτών, είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες μέσα στο 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που νοίκιασε διαμέρισμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ είχε ετήσια δαπάνη για 4μόνο μήνες, δηλαδή 800 ευρώ, και η ενίσχυση που αναλογεί ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται σε 67 ευρώ.

Αυτόματη καταβολή - τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Όσοι δικαιούχοι δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ πρέπει να το πράξουν μέσω της πλατφόρμας myAADE ώστε να πληρωθούν στις συμπληρωματικές καταβολές που θα πραγματοποιηθούν.

Πού θα απευθύνονται οι πολίτες

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις. Για ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται και υποβολή δικαιολογητικών όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Α 1132/2025. Η υποβολή τους γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, έως το τέλος του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή της ενίσχυσης.