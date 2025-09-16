Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν τον Νοέμβριο - Τι είναι ο κωδικός 081

Απαραίτητο είναι να έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 081 στις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών που θέλουν να πάρουν την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο και για αυτό θα πρέπει να προλάβουν την προθεσμία που εκπνέει τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, περίπου 950.000 δικαιούχοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση, για να λάβουν έως 800 ευρώ επιδότηση, φέτος τον Νοέμβριο.

Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια, όσο και τη φοιτητική κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία, το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι 800 ευρώ.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο το μέγιστο εισόδημα είναι 20.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ορίστηκε στις 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Στα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Επιστροφή ενοικίου: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή από το 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιστροφή ενοικίου το 2026, θα απαιτεί την ηλεκτρονική πληρωμή του μισθίου, διαφορετικά δεν θα δικαιούνται την επιδότηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που δεν θα πληρώνουν το ενοίκιο για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία μέσω τραπεζών, θα χάσουν την επιδότηση ενοικίου, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα και λαμβάνουν μισθώματα στο «χέρι» θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.