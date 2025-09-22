Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα λάβετε την επιδότηση έως 800 ευρώ - Οι παγίδες και οι δικαιούχοι

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία, σύμφωνα με την πρόσφατη Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιου Κώτσηρα και Αθανάσιου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1132/2025).

Για τη φετινή χρονιά, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή ενοικίου: Ποσά ενίσχυσης

Η ενίσχυση για κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης ποσό έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου

Για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος μίσθωσης κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για άγαμους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης τις 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και για μονογονεϊκές οικογένειες τις 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 120.000 ευρώ, προσαυξημένες κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Για τις φοιτητικές κατοικίες εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν η κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία του ίδιου του φοιτητή.

Διαβάστε ακόμα: Καφές: Νέα εκτόξευση στις τιμές - Ακόμα πιο «πικρό» το αγαπημένο ρόφημα των Ελλήνων

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Για την καταβολή της επιστροφής, απαιτείται να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») έως τις 15 Ιουλίου 2025 και ο αριθμός της δήλωσης αυτής να έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του έτους 2024. Ο αριθμός μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς κυρώσεις, εφόσον υποβληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης μίσθωσης, επαρκεί η δήλωση του αριθμού της τελευταίας δήλωσης. Αν δεν δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο με βάση τον αριθμό παροχής ρεύματος, ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία και να καταβληθεί κανονικά η ενίσχυση. Η καταβολή θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης μίσθωσης στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη φορολογική τους δήλωση.

Ειδικές περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις που ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μίσθωσης (π.χ. Δημόσιο) ή την υποβάλει χειρόγραφα (π.χ. ανήλικοι), οι μισθωτές πρέπει έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Εφόσον υποβληθούν εγκαίρως, η ενίσχυση θα καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Αν υποβληθούν από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η καταβολή θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις μη καταβολής ή εσφαλμένης καταβολής της ενίσχυσης, όπως λανθασμένη εφαρμογή περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία, μη καταβολή για όλες τις φοιτητικές κατοικίες μιας οικογένειας ή καταβολή μεγαλύτερου ποσού, οι μισθωτές μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας εφαρμογής τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαίωση σπουδών, αποδεικτικά πληρωμών).

Επόμενα βήματα

Με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1ης Ιανουαρίου 2026 η εξόφληση ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή. Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της πύλης myAADE, στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN» ή από το myAADEapp στην επιλογή «Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521 είτε τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες από 7:00 – 20:00) είτε ψηφιακά στο my1521, με θέμα «Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου», διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.